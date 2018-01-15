Новогодние украшения в Петербурге погаснут к четвергу

«Ленсвет» 15 января начал отключать от электричества новогоднюю иллюминацию, которая радовала жителей и гостей Петербурга на протяжении полутора месяцев. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Сотрудникам предстоит объехать 4 720 точек и выключить разноцветные гирлянды, погасить световые конструкции. Все украшения обесточат в течение трех суток. Затем их демонтируют и отправят на склады, где те будут храниться до следующей зимы.

Новогоднюю иллюминацию в Петербурге включили 1 декабря. Всего было установлено 6800 праздничных украшений, включая световые арки, объемные конструкции и подсветку деревьев.