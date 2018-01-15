СМИ: Бельгийские истребители поднялись для перехвата российских Ту-160

Два истребителя F-16 бельгийских ВВС подняли в воздух для перехвата российских бомбардировщиков Ту-160, летевших над Северным морем.

Как сообщает издание Le Soir, Бельгия сейчас несет миссию по защите воздушного пространства над странами Бенилюкса. Истребители дежурят на базах Флоренн и Клен-Брожель в провинции Лимбург на востоке страны. Отметим, ранее о перехвате российских бомбардировщиков сообщили в Англии. Утром 15 января на встречу Ту-160 в воздушное пространство между Данией и Норвегией поднялись самолеты Voyager ВВС Великобритании с базы в Шотландии. После того, как российские бомбардировщики ушли в сторону Норвежского моря, их сопровождение прекратили. Комментариев от российской стороны в связи с этими инцидентами пока не поступало.