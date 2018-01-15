Автором пожара на Софийской, где двое прыгали с 8-го этажа, мог быть ребёнок

Пожар в Купчино, спасаясь от которого с 8-го этажа спрыгнули женщина и ребёнок, устроил сам мальчик. Пока взрослые развлекались с алкоголем, малыш экспериментировал с огнём.

По информации аппарата уполномоченного по правам ребёнка в Санкт-Петербурге Светланы Агапитовой, пожар в квартире на Софийской, 34, произошёл 14 января по недосмотру взрослых. Как предполагают следователи, пока мать и её сожитель выпивали, мальчик трёх лет вместо игрушек развлекался со спичками и поджёг бельё в шкафу. Взрослые, заметив пламя, попытались открыть дверь квартиры, но не смогли найти ключ. В итоге мать, напуганная огнём, схватила ребёнка и спрыгнула с восьмого этажа на растущие под окном деревья. Ветки не выдержали веса двоих людей, мальчик и женщина приземлились на землю.

Сейчас мать мальчика с черепно-мозговой травмой, переломом бёдер и рёбер находится в коме в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе. Ее сын перенёс операцию, угроза его жизни миновала.

«Опасность для жизни малыша миновала, прогноз благоприятный. Сейчас он [ребенок] находится в реанимации, еще несколько дней будет дышать при помощи аппарата ИВЛ. В больнице он проведет не меньше месяца», — рассказали в аппарате детского омбудсмена.

Сожителя петербурженки эвакуировали из горящей квартиры спасатели. Он потерял сознание, пока пытался найти ключ.

В органах опеки отметили, что семья на учете не состоит.