Три объекта Setl City пополнили белый список новостроек Петербурга и Ленобласти

Жилые комплексы Setl City «МореОкеан», «Невские паруса» и «GreenЛандия-2» включены в список надежных и качественных проектов, которые не имеют претензий со стороны покупателей. Белый список подготовлен порталом Novostroy.su.

Setl City возводит современный ЖК «МореОкеан» на пересечении улиц Яхтенной, Оптиков и Богатырского проспекта в Приморском районе Петербурга. За счет безрамного остекления лоджий будет создан эффект сверкающей поверхности, напоминающей водную гладь. В ЖК «МореОкеан» покупателям предложены уникальные квартиры high flat* с высокими, до трех метров, потолками, увеличенными оконными проемами и панорамными окнами.

В ЖК «Невские паруса» в Невском районе продолжается активное строительство второй, третьей и четвертой очереди. Полностью завершено благоустройство первой детской площадки, Setl City также достроила три этажа детского сада с бассейном. Жилой комплекс «Невские паруса» располагается в живописном месте на левом берегу Невы. Окна большинства квартир будут иметь вид на воду, а с верхних этажей откроются великолепные панорамы реки и окрестностей.

ЖК «GreenЛандия-2» – продолжение полюбившегося покупателям проекта неподалеку от метро «Девяткино». В сентябре 2017 года компания Setl City с опережением на 4 месяца ввела в эксплуатацию корпуса 2.1-2.4, в том числе встроенный детский сад, рассчитанный на 100 малышей. Застройщик активно занимается благоустройством жилого микрорайона. На территории, прилегающей к корпусам 2.1-2.4, высажены низкорослые липы, ясень, клены, боярышник, ели, саженцы сирени.

Эксклюзивным брокером проектов Setl City выступает «Петербургская Недвижимость».

ЖК "Море океан" - застройщик ООО "Сэтл Сити", разрешение на строительство № 78-015-0539-2017 от 30.01.2017, проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/moreokean/declarations

ЖК "Невские паруса" - застройщик ООО «Евростройпроект», разрешение на строительство 78-12029720-20150 от 09.04.2015 г, проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/nevskie-parusa/declarations

ЖК GreenЛандия-2 - застройщик ООО "Созидание", разрешение на строительство №RU47504307-116 от 18.12.2014, проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/greenlandiya-2/declarations

* высокая квартира

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»