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15.01.2018 16:11

Смольный просят сделать Петербург центром европейского гей-туризма

Администрация Петербурга включилась в публичное обсуждение идеи создать гей-кластер для развития тематического туризма. Инициативу рассмотрят в суде.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 15 января, Смольнинский суд принял к производству административный иск к комитету по законности об отказе в согласовании митингов в защиту нетрадиционной ориентации. Крупнейший предполагалось провести в Михайловском сквере 27 декабря 2017 года и презентовать на нем концепцию перевоплощения Петербурга в центр европейского гей-туризма с созданием инфраструктуры, проведением рекламной кампании на привлечение российских и иностранных гомосексуальных туристов. Еще пара мероприятий в тот же день — гей-парад на Большой Морской в поддержку толерантного отношения и соблюдения прав и свобод лиц гомосексуальной ориентации и митинг с призывом исполнить решения ЕСПЧ по делам ЛГБТ у проспекта Обуховской Обороны — тоже не нашли отклика в сердце председателя комитета по вопросам законности Петербурга Леонида Богданова.

Инициаторы митингов и парада Николай Алексеев, Владимир Иванов и Ирина Алексеева настаивают на публичном обсуждении идей. Они не приняли отказы Смольного, просят признать их незаконными и хотят добиться согласования своих акций, уточняет пресс-служба судов.

По данным Смольнинского суда Петербурга, первое заседание состоится 16 января.


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Центр поддержки клиентов Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) одним из первых среди call-центров российских компаний получил от Международного института сертификации контактных центров сертификат нового международного стандарта качества ISO 18295.
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