В баре на Науки девушка набросилась с ножом на посетителя и охранника

Встреча Старого Нового года в баре Калининского района Петербурга закончилась поножовщиной. Дебош устроила гостья зведения.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии, подкрепление в виде группы задержания вневедомственной охраны попросили около трех часов ночи 14 января. В увеселительном заведении в доме 38 по проспекту Науки бесчинствовала вооруженная ножом девушка 29 лет. До того, как холодное оружие отобрали сотрудники Росгвардии, она успела порезать 27-летнего посетителя и 24-летнего охранника.

Пострадавших доставили в больницу, а их обидчицу в отдел. Проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.