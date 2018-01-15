Минюст потребовал закрыть фонд кампании Навального

Министерство юстиции через суд требует ликвидировать операционное юридическое лицо избирательной кампании Алексея Навального – фонд «Пятое время года».

Как сообщил 15 января глава фонда и штаба Навального Леонид Волков в Facebook, административный иск рассмотрит Мещанский суд Москвы. Предварительное заседание прошло вскоре после окончания новогодних праздников, но в «Пятое время года», по его словам, соответствующего уведомления не поступало. Первое заседание назначено на 22 января.

«Суть проста: помешать забастовке избирателей; на ПВГ висят все договоры аренды помещений и все договоры с сотрудниками, ликвидация ПВГ поставит нас в организационном плане в непростое положение», – написал Волков.

Требование ликвидировать фонд неожиданностью для его руководства не стало. Волков отмечает, что «такое развитие сценария» предвидели и пытались связать кампанию с другим, «запасным» юридическим лицом.

«Все эти попытки были зарублены Минюстом по смехотворным обстоятельствам», – утверждает директор.

В конце ноября прошлого года ведомство пришло в «Пятое время года» с внеплановой инспекцией, которая продлилась до 22 декабря. Леонид Волков тогда предположил, что за проверкой документации стоит желание парализовать работу фонда или и вовсе найти нарушения, на основании которых его можно будет закрыть.

Алексей Навальный объявил о желании баллотироваться на пост президента РФ в конце 2016 года. Весь 2017-й он вел избирательную кампанию, собирал пожертвования, устраивал встречи с электоратом и открывал штабы в разных городах России. 25 декабря 2018-го Центризбирком напомнил о непогашенной судимости и отказался регистрировать Навального в качестве кандидата на выборах до 2028 года.