«Деловые Линии» помогли задержать подозреваемых в кражах на трассе

Сотрудник ГК «Деловые Линии» помог задержать мужчин, предположительно пытавшихся вскрыть грузовик на участке трассы Р-158 Пенза – Саратов. Подозрительный автомобиль задержала полиция.

Представитель службы контроля и режима логистического оператора, в конце 2017-го года дежуривший на трассе Пенза – Саратов, обратил внимание на подозрительный легковой автомобиль марки ВАЗ без габаритных огней. Машина вплотную приблизилась к впереди идущему КАМАЗу.

Сотрудник «Деловых Линий» последовал за транспортными средствами и увидел сцену, напоминающую кадры из лихих фильмов о дорожных кражах. Через пассажирское стекло автомобиля человек вылез на капот и на скорости попытался вскрыть кузов КАМАЗа.

Информация о происшествии сразу была передана местным правоохранительным органам. Сотрудники полиции оперативно задержали мужчин. В салоне ВАЗа обнаружили 7 коробок с морепродуктами и мясом птицы, а также специальные приспособления для дорожных грабежей: веревку с крюком и два троса.

Сам автомобиль подозреваемых имел характерные повреждения: потертости на переднем бампере, вмятины на капоте, а на крыше был установлен усиленный багажник. С задержанными работают специалисты следственных органов.

Собственная служба безопасности ГК «Деловые Линии» успешно работает на всей территории России. Сотрудники дежурят на трассах, выезжают на места ДТП для помощи водителям и охраны перевозимого груза. Кроме того, услуга контроля ситуации и помощи на дорогах бесплатно предоставляется партнерам «Деловых Линий» – проверенным перевозчикам.

ГК «Деловые Линии» основана в 2001 году. Компания является одним из крупнейших транспортно-логистических операторов России: занимает 1 место (свыше 26% рынка) в сегменте перевозки сборных грузов (Infranews, 2017) и 1 место по объему складских площадей в управлении (Knight Frank, 2016). География доставки — более 90% населенных пунктов в России, а также Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения. Официальный сайт: www.dellin.ru.