Голодец: Российские школы ждет усиление мер безопасности после ЧП в Перми

Вице-премьер Ольга Голодец заявила, что в российских школах пройдут проверки и будут усилены меры безопасности после инцидента в Перми.

Как пишет 15 января «Газета.ру» со ссылкой на РИА «Новости», Голодец подчеркнула: «Будет полный разбор этого случая, и здесь мы попросим и гражданское сообщество, потому что с таким вопиющим инцидентом мы не сталкивались ни разу. Нужна серьезная работа, такого не должно повториться на российском пространстве». И уточнила, что речь в том числе идет об усилении мер безопасности. Отметим, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее призвал воздержаться от скоропалительных выводов после ЧП в Перми и подчеркнул, что это была «внутренняя поножовщина».