Голодец: Российские школы ждет усиление мер безопасности после ЧП в Перми
Вице-премьер Ольга Голодец заявила, что в российских школах пройдут проверки и будут усилены меры безопасности после инцидента в Перми.
Как пишет 15 января «Газета.ру» со ссылкой на РИА «Новости», Голодец подчеркнула: «Будет полный разбор этого случая, и здесь мы попросим и гражданское сообщество, потому что с таким вопиющим инцидентом мы не сталкивались ни разу. Нужна серьезная работа, такого не должно повториться на российском пространстве». И уточнила, что речь в том числе идет об усилении мер безопасности. Отметим, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее призвал воздержаться от скоропалительных выводов после ЧП в Перми и подчеркнул, что это была «внутренняя поножовщина».
Справка:
Напомним, в результате нападения на школу в Перми пострадали 14 учеников и учитель. Нападавшие — двое старшеклассников с ножами — задержаны. Оба оказались на больничной койке наряду со своими жертвами. При этом в СМИ сообщают, что в школе не работало видеонаблюдение, а сотрудница охраны не воспользовалась «тревожной кнопкой». По факту инцидента пермский СК возбудил дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц». Материалы производства передали в главное управление ведомства.