Подростка, ударившего ногой бездомного у «Галереи», не стали привлекать к уголовной ответственности

Избежать уголовной ответственности драчуну, напавшему на бездомного у торгового центра «Галерея» в Петербурге, помог его возраст. В отношении 15-летнего подростка не стали возбуждать дело.

Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ГСУ Следственного комитета Северной столицы 15 января, вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Действия подростка квалифицировали как побои. Уголовная ответственность за подобные преступления наступает с 16 лет, а любителю драк исполнилось только 15.

В декабре 2017 года в Сети появилось видео, на котором молодой человек в спортивной одежде ногой бьёт по лицу беззащитного бездомного. Инцидент произошёл у торгово-развлекательного центра «Галерея» на Лиговском проспекте.

Интернет-пользователи установили личность подростка. Сообщалось, что ему нет 18 и он учится в техникуме энергомашиностроения и металлообработки.