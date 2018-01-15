Содержание Госдумы в 2018-м обойдется казне в 11 млрд

Расходы на содержание Госдумы в 2018 году составят 10,7 млрд рублей.

Об этом 15 января сообщает РБК со ссылкой на смету нижней палаты. Документ в открытом доступе не опубликован, но его подлинность изданию подтвердили три источника в аппарате Думы.

По сравнению с прошлым годом, траты нижней палаты российского парламента вырастут на 8,4% (829,2 млн руб). Рост финансирования связан с увеличением расходов на деятельность депутатов в регионах, а также на индексацию зарплат думцев на 4%. Всего на работу народных избранников и их помощников в округах предусмотрено 3,4 млрд руб.

344 млн рублей пойдет на парламентское телевидение. На взносы в международные организации Госдума потратит 76,8 млн рублей. Речь идет о Парламентской ассамблее ОБСЕ, Межпарламентском союзе, Парламентской ассамблее Черноморского экономического сотрудничества, Межпарламентской ассамблее православия и других.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщал: в минувшем году Госдума сэкономила 706,32 млн рублей. Из них 40 млн рублей принесли депутаты, которые пропустили пленарные заседания за свой счет. 46,1 млн рублей народные избранники сэкономили на заграничных командировках, 24,4 млн рублей — на использовании залов официальных делегаций в аэропортах, 17,3 млн — на взносах в международные организации, более 130 млн рублей – на госзакупках.