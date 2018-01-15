На билеты на ЧМ-2018 поступило более трёх миллионов заявок

Более 3 миллионов заявок на билеты на чемпионат мира по футболу 2018 года поступило в Международную федерацию футбола (ФИФА) в ходе второго этапа продаж. Как сообщает 15 января пресс-служба ФИФА, больше всего заявок подали российские болельщики.

Также в числе лидеров — жители Германии, Аргентины, Мексики, Бразилии, Перу, Колумбии, США, Испании, Польши и Китая. При этом 38% всех билетов запрошено болельщиками из-за рубежа.

Ранее Госдума РФ узаконила штрафы за спекуляцию и подделку билетов на ЧМ-2018. В качестве наказания предусмотрены штрафы до 1,5 миллиона рублей.

Напомним, ЧМ-2018 продлится в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. На групповом этапе сборная России сыграет с Египтом, Саудовской Аравией и Уругваем.