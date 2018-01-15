Дольщики «Дальпитерстроя» получили 25 миллионов рублей неустоек

Еще
22:53 15.01.2018
Пришлите свою новость!
22:35
Минобороны РФ подтвердило сопровождение Ту-160 истребителями НАТО
22:30
Кадырову и еще 48 россиянам запретили въезд в Литву
22:18
Самый красивый диджей Москвы выступит на Present Perfect Festival в Петербурге
21:53
Глава Перми предложил создать «механизм контроля» за детьми в соцсетях после ЧП в школе
21:45
«Звездную» открыли после проверки
21:30
Глава Северо-Западного управления ЦБ выходит на пенсию
21:26
Эрмитаж показал, как шедевры Леонардо да Винчи переезжают на новое место
21:12
После ЧП в Перми Росгвардия проверит ЧОПы, которые работают в школах
20:54
«Звездную» закрыли для пассажиров
20:46
Солистка The Cranberries Долорес О'Риордан умерла в лондонском отеле
20:04
Открыт виртуальный музей Бродского
19:38
Нападающий «Зенита» Дзюба может перейти в «Уфу»
19:31
В Казани без света остались почти 100 тысяч жителей
19:24
Зюганов: Нашего кандидата «шельмуют» в СМИ
19:18
«Фонтанка» за 60 секунд — 15 января
19:11
Фонд имущества объяснил ситуацию с якобы выставленными на торги участками на Маршала Блюхера
18:57
Рейсовым автобусам разрешили ездить по дороге вдоль Сайменского канала
18:51
На границе с Финляндией петербуржец узнал, что заочно осужден в Бельгии
18:45
Блогер Поперечный не собирается извиняться перед Кадыровым за сатирический ролик
18:35
Впервые в мире петербургский врач применил брахитерапию в лечении рака поджелудочной железы
18:30
Фонд кампании Навального подал в суд на Минюст РФ
18:29
РПЦ получила от Смольного церковь в Песочном и часовню в Кронштадте
18:26
СК: Словом «дармоед» полицейского можно только оскорбить, но не унизить
18:18
Движение по Ленинскому проспекту частично перекрыло ДТП
18:14
Топ-менеджер «Питеравто» уволен после столкновения маршрутки с фурой
18:00
Петербуржцам запретили выходить на лед до 1 февраля
17:51
В Сети появились альтернативные проекты Спаса на Крови и "начинка" дома Ленсовета
17:26
Электричка «Москва - Петушки» загорелась на ходу
17:11
Спорные виды: Каким животным может не найтись места в Красной книге?
17:08
«Озерки» открыли после проверки
17:05
Басманный суд раздумал слушать дело Михальченко
16:55
Финская компания Wärtsilä из-за санкций отказалась поставлять генераторы в Крым
16:54
В Джакарте в здании биржи обрушился балкон, более 70 человек пострадали
16:41
Транспортные полицейские пойдут жить на улицу от безденежья в ведомстве
16:37
Новогодние украшения в Петербурге погаснут к четвергу
16:34
СМИ: Бельгийские истребители поднялись для перехвата российских Ту-160
16:26
В Петербурге врачи подтвердили новый случай заражения «свиным» гриппом
16:21
Автором пожара на Софийской, где двое прыгали с 8-го этажа, мог быть ребёнок
16:16
"Озерки" закрыты для пассажиров
16:11
Смольный просят сделать Петербург центром европейского гей-туризма
16:07
В ДТП в Московском районе пострадали два человека
16:03
В баре на Науки девушка набросилась с ножом на посетителя и охранника
16:02
Минюст потребовал закрыть фонд кампании Навального
15:58
Бомбу на станции «Рыбацкое» не нашли
15:45
Голодец: Российские школы ждет усиление мер безопасности после ЧП в Перми
15:44
Подростка, ударившего ногой бездомного у «Галереи», не стали привлекать к уголовной ответственности
15:31
Второй сезон сериала «Рассказ служанки» будет мрачным
15:30
Содержание Госдумы в 2018-м обойдется казне в 11 млрд
15:28
На билеты на ЧМ-2018 поступило более трёх миллионов заявок
15:21
Дольщики «Дальпитерстроя» получили 25 миллионов рублей неустоек
15:17
Дело о гибели семи рабочих при пожаре поступило в суд Петербурга
15:10
Предполагаемый участник террористической ячейки в Петербурге продолжит изучать свое дело в СИЗО
14:57
Метро «Рыбацкое» закрыли на проверку
14:52
Тренировочная база к ЧМ-18 в Зеленогорске готова
14:48
РЖД предлагает вывозить мусор из Москвы и Петербурга на заброшенные объекты Минобороны
14:38
Жителя Урала задержали за серию изнасилований длиной в 22 года
14:31
«Комсомольскую правду в Петербурге» возглавила бывшая редактор Life
14:27
Трое оказались в реанимации после поножовщины в пермской школе
14:10
В смертельном ДТП с погоней на Гражданском погибли четверо
14:07
Из Петербурга пытался уехать дилер с психотропом в трусах
13:50
Песков: Нападение в Перми — «внутренняя поножовщина»
13:43
Роскомнадзор: Полное покрытие мобильной связью обеспечено на 17 федеральных трассах
13:39
В пермской школе, где произошло нападение, не работала система видеонаблюдения
13:29
Лавров предложил поддержать сотрудников ЧВК
13:15
ЕСПЧ рассматривает повторную жалобу Навального на приговор по «Кировлесу»
13:10
На место Кехмана в Новосибирском театре оперы и балета назначен новый гендиректор
13:08
Knight Frank: В Петербурге жилье росло в цене быстрее Москвы
13:00
Пулково пока не будет требовать у авиапассажиров распечатку билетов
12:56
На Украине почти 5 тысяч жителей заболели корью в прошлом году
12:52
Хайп и биткоин попадут в толковые словари русского языка
Предыдущие новости
Архив материалов
Строительство
Версия для печати
15.01.2018 15:21

Дольщики «Дальпитерстроя» получили 25 миллионов рублей неустоек

Судебные приставы взыскали со строительной компании «Дальпитерстрой» очередные 25 миллионов рублей неустоек, отсуженных дольщиками из-за срыва сроков строительства домов в Парголово и Шушарах. Об этом 15 января сообщила пресс-служба УФССП по Петербургу. 

Еще два миллиона исполнительского сбора было взыскано с застройщика за неисполнение требований исполнительного документа в срок, уточняют приставы.

Напомним, что «Дальпитерстрой» регулярно появляется в новостях с связи с выплатами неустоек. Глава компании Анатолий Скоров рассказал «Фонтанке», что только за прошлый год «Дальпитерстрой» потратил на это 400 – 500 млн рублей. «Дольщики продолжают политику потребительского экстремизма. По сути, они отнимают эти деньги у других покупателей, – рассказали нашему изданию в руководстве компании. – У тех, которые вносили деньги, ждут ввода и не подают в суд. Меньше средств у компании — меньше средств и на ускорение ввода этих же домов. Несколько сот дольщиков выигрывают, остальные проигрывают». По словам Скорова, на выплаченные за год неустойки можно было построить три детских сада или часть новой типовой школы на 1125 мест (ее стоимость — 1 млрд 400 млн рублей).


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
ПАО «Группа ЛСР»
15.01.2018 17:06

В Петербурге открылся новый «Центр строительных материалов ЛСР»

Четвертый «Центр строительных материалов ЛСР» 15 января начал работу в Приморском районе Петербурга. В ассортименте магазина представлена вся продукция предприятий «Группы ЛСР» – несколько видов кирпича, газобетон различных плотностей, песок, щебень, бетонные растворы, железобетонные изделия, а также сопутствующие товары
ЖК "Life Приморский"/ГК "Пионер"
15.01.2018 16:32

Вторая очередь ЖК LIFE-Приморский введена в эксплуатацию

Группа компаний «Пионер» получила разрешение на ввод в эксплуатацию корпусов второй очереди жилого квартала LIFE-Приморский.
Setl City
15.01.2018 16:12

Три объекта Setl City пополнили белый список новостроек Петербурга и Ленобласти

Жилые комплексы Setl City «МореОкеан», «Невские паруса» и «GreenЛандия-2» включены в список надежных и качественных проектов, которые не имеют претензий со стороны покупателей. Белый список подготовлен порталом Novostroy.su
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Фонд имущества объяснил ситуацию с якобы выставленными на торги участками на Маршала Блюхера
Дольщики «Дальпитерстроя» получили 25 миллионов рублей неустоек
Knight Frank: В Петербурге жилье росло в цене быстрее Москвы
Комитет по строительству готовит для подрядчиков «красную зону»
Спикер ЗакСа потребовал остановить стройку «Кингдома» на Петроградской
В Петербурге сдали жилой комплекс, построенный по проекту Рикардо Бофилла
Комиссия ЗакСа не видит крамолы в застройке Дёминского сада
В Петербурге ждут рекордных продаж жилья по итогам года
Тренировочную площадку в Ломоносове к ЧМ-2018 достроят «по албинской схеме»
В Лахте снесли бывшие выявленные памятники под новый проект
Как провести каникулы в Пушкине и Павловске
При покупке квартиры Нева в подарок
Как сэкономить на покупке паркинга
Недвижимость-2017: хороший год
Что ждет жителей «Образцовых кварталов» после сдачи домов
Где появятся новые набережные
Итоги года для строителей: Порядка стало больше
Молодые архитекторы разработают концепцию парка в ЖК «Северная долина»
Петербургские предместья: от эконома до элиты
Петербург глазами современного художника: «Помпезность ему к лицу»
Говорим и показываем
Главное
Последнее

В результате нападения на школу в Перми пострадали восемь учеников и учитель

кадр из видео/YouTube/HurenChelsea TV

В Джакарте в здании биржи обрушился балкон, более 70 человек пострадали

wikipedia.org

Спорные виды: Каким животным может не найтись места в Красной книге?

Новости компаний
ПАО «Группа ЛСР»
15.01.2018 17:06
В Петербурге открылся новый «Центр строительных материалов ЛСР»
Четвертый «Центр строительных материалов ЛСР» 15 января начал работу в Приморском районе Петербурга. В ассортименте магазина представлена вся продукция предприятий «Группы ЛСР» – несколько видов кирпича, газобетон различных плотностей, песок, щебень, бетонные растворы, железобетонные изделия, а также сопутствующие товары
ЖК "Life Приморский"/ГК "Пионер"
15.01.2018 16:32
Вторая очередь ЖК LIFE-Приморский введена в эксплуатацию
Группа компаний «Пионер» получила разрешение на ввод в эксплуатацию корпусов второй очереди жилого квартала LIFE-Приморский.
Setl City
15.01.2018 16:12
Три объекта Setl City пополнили белый список новостроек Петербурга и Ленобласти
Жилые комплексы Setl City «МореОкеан», «Невские паруса» и «GreenЛандия-2» включены в список надежных и качественных проектов, которые не имеют претензий со стороны покупателей. Белый список подготовлен порталом Novostroy.su
ГК «ЦДС»
12.01.2018 15:37
Введен в эксплуатацию первый корпус ЦДС «Весна 3»
Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области выдал разрешение на ввод в эксплуатацию ЦДС «Весна 3» (корпус 1)
Setl City
12.01.2018 11:53
Setl City в 2017 году ввела в эксплуатацию рекордный объем недвижимости
Компания Setl City по итогам 2017 года ввела в эксплуатацию около 1,2 млн кв. м жилой недвижимости. Таким образом, застройщик побил собственный рекорд годичной давности (в 2016 году девелопер стал лидером строительного рынка не только Петербурга и Ленобласти, но и России, сдав около 1 млн кв. м общей площади жилых помещений).
12.01.2018 11:24
Компания Л1: сдан очередной корпус ЖК «Граф Орлов»
10 января 2018 года Компания Л1 получила разрешение на ввод в эксплуатацию корпуса №3 жилого комплекса «Граф Орлов».
ГК «Эталон»
11.01.2018 17:59
Открыты продажи паркинга в ЖК Fusion от «Эталон ЛенСпецСМУ»
Стартовали продажи машиномест в паркинге жилого комплекса бизнес-класса Fusion, который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Выборгском районе Санкт-Петербурга в пяти минутах ходьбы от станции метро «Выборгская» и всего в 400 метрах от Петроградской стороны
УК «Новоселье»
11.01.2018 15:57
В Новоселье “проводят” Старый Новый Год
"СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД В НОВОСЕЛЬЕ" состоится 13 января 2018 года в центре поселка, на территории рядом с Домом Культуры. Гулянья запланированы с 13.00 до 16.00
Компания «Главстрой-СПб»
11.01.2018 12:38
«Главстрой-СПб» подвел итоги квеста «Строим главное»
Компания «Главстрой-СПб», входящая в строительный сектор одной из крупнейших российских диверсифицированных промышленных групп «Базовый Элемент», завершила серию активностей под общим названием «Строим главное». В течение 2017 года жители комплексов компании принимали участие в интерактивных мероприятиях. В финал вышли 10 самых активных участников и поборолись за победу в итоговом квесте, прошедшем на территории ЖК «Северная долина»
ООО «Терминал-Ресурс»
10.01.2018 18:09
Заключение о соответствии ЖК «Образцовый квартал 2»
В конце декабря 2017 года ООО «Терминал-Ресурс» получил заключение о соответствии жилого комплекса «Образцовый квартал 2». Именно этот ключевой документ необходим для получения акта о вводе объекта в эксплуатацию. Уже в ближайшее время начнется передача ключей их счастливым обладателям
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.