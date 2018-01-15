Дольщики «Дальпитерстроя» получили 25 миллионов рублей неустоек

Судебные приставы взыскали со строительной компании «Дальпитерстрой» очередные 25 миллионов рублей неустоек, отсуженных дольщиками из-за срыва сроков строительства домов в Парголово и Шушарах. Об этом 15 января сообщила пресс-служба УФССП по Петербургу.

Еще два миллиона исполнительского сбора было взыскано с застройщика за неисполнение требований исполнительного документа в срок, уточняют приставы.

Напомним, что «Дальпитерстрой» регулярно появляется в новостях с связи с выплатами неустоек. Глава компании Анатолий Скоров рассказал «Фонтанке», что только за прошлый год «Дальпитерстрой» потратил на это 400 – 500 млн рублей. «Дольщики продолжают политику потребительского экстремизма. По сути, они отнимают эти деньги у других покупателей, – рассказали нашему изданию в руководстве компании. – У тех, которые вносили деньги, ждут ввода и не подают в суд. Меньше средств у компании — меньше средств и на ускорение ввода этих же домов. Несколько сот дольщиков выигрывают, остальные проигрывают». По словам Скорова, на выплаченные за год неустойки можно было построить три детских сада или часть новой типовой школы на 1125 мест (ее стоимость — 1 млрд 400 млн рублей).