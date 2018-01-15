Дело о гибели семи рабочих при пожаре поступило в суд Петербурга

Следственный комитет завершил расследование гибели семи рабочих при производственном пожаре. Предпринимательница Юлия Забунова и ее партнер Олег Фригин отданы под суд.

Как сообщает 15 января объединенная пресс-служба судов Петербурга, дело поступило в Колпинский райсуд с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением в отношении Забуновой и Фригина, которым вменено нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее смерть более двух лиц (часть 3, статья 219 УК РФ, до семи лет лишения свободы). Компания «Эверест» арендовала ангар на Загородной улице, изготовители тротуарной плитки, нелегальные рабочие из Узбекистана, жили там же. Их кухня была оборудована газовыми баллонами, горелкой, электроприборами.

Пожар унес жизни семи человек в ночь на 13 июля 2017 года. Забунову и Фригина арестовали, 25 декабря 2017-го, как уточняют в пресс-службе судов, их отпустили под домашний арест.

Сначала дело расследовалось по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», она предусматривает лишение свободы до четырех лет. Поступившее в Колпинский суд дело передано судье, рассмотрение пока не назначено.