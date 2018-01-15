Предполагаемый участник террористической ячейки в Петербурге продолжит изучать свое дело в СИЗО

В Петербурге в очередной раз продлен арест фигуранту уголовного дела о деятельности запрещенной организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» в Северной столице. Упорство и отсутствие регистрации лишили Фархода Нурматова возможности читать 80-томник о себе на свободе.

Как сообщает 15 января объединённая пресс-служба судов города, предполагаемого участника местного подразделения запрещенной в РФ международной террористической организации оставили под стражей до 30 марта. К этому времени он должен закончить изучение всех материалов уголовного дела, которое не уместилось в 80 томов. Знакомиться с ними Нурматов начал 6 октября прошлого года – через два дня после окончания расследования. Весь объём, к которому добавились аудио- и видеозаписи из результатов оперативно-разыскной деятельности, за три месяца освоить он не успел.

Следователь ходатайствовал о продлении ареста, несмотря на то что следственные действия завершены и повлиять на результаты обвиняемый не может. Разветвленная сеть террористической организации, родина в Таджикистане и отсутствие регистрации в Петербурге, по его мнению, не позволят Нурматову усидеть на месте. К тому же в Таджикистане раньше его уже судили и амнистировали по аналогичному обвинению, но, как сказано в материалах уголовного дела, свои взгляды он не поменял и в России продолжил преступную деятельность. В 2014 году его допрашивали в качестве свидетеля, а в январе прошлого года задержали как возможного организатора в Петербурге ячейки запрещенной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Впоследствии 45-летнего иностранца «понизили» до рядового участника объединения.

В Горсуде ходатайство удовлетворили. Сам Нурматов против того, чтобы изучать собственное дело под присмотром стражи, не возражал.