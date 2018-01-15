РЖД предлагает вывозить мусор из Москвы и Петербурга на заброшенные объекты Минобороны

Дочерняя структура ОАО «РЖД» и Внешэкономбанк разработали бизнес-план проекта по вывозу мусора из Москвы и Петербурга на заброшенные объекты Министерства обороны и закрытые полигоны для уничтожения химического оружия.

Об этом 15 января рассказал РБК гендиректор Отраслевого центра внедрения новой техники и технологий (ОЦВ) (входит в структуру РЖД) Юрий Тыртышов. «Мы, как инициаторы проекта, провели огромную подготовительную работу, и видим, что перевозка отходов по железной дороге — это единственно верный путь, об этом говорит и международный опыт», — приводит его слова издание. ОЦВ может стать оператором этого проекта, однако окончательное решение пока не принято.

Источники РБК оценивают потенциальный объем вывоза отходов в 3 млн тонн из Москвы и до 2 млн тонн из Петербурга. Тыртышов уточнил, что проект будет рентабелен: «Доставка отходов автотранспортом выгодна до 50 км, от 50 до 100 км расходы сопоставимы, а на расстояние более 100 км перевозки по железной дороге становятся более рентабельными. Свою предварительную заинтересованность уже высказали столичные власти, соответствующее письмо поступило в ОЦВ. Предварительное согласие на финансирование проекта дал Внешэкономбанк. Кроме того, глава ОЦВ надеется на то, что государство будет субсидировать проект по аналогии с «зеленой энергетикой», поскольку транспортировка отходов по железной дороге более экологична, чем перевозка автотранспортом.