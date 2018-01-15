РЖД предлагает вывозить мусор из Москвы и Петербурга на заброшенные объекты Минобороны

Еще
22:51 15.01.2018
Пришлите свою новость!
22:35
Минобороны РФ подтвердило сопровождение Ту-160 истребителями НАТО
22:30
Кадырову и еще 48 россиянам запретили въезд в Литву
22:18
Самый красивый диджей Москвы выступит на Present Perfect Festival в Петербурге
21:53
Глава Перми предложил создать «механизм контроля» за детьми в соцсетях после ЧП в школе
21:45
«Звездную» открыли после проверки
21:30
Глава Северо-Западного управления ЦБ выходит на пенсию
21:26
Эрмитаж показал, как шедевры Леонардо да Винчи переезжают на новое место
21:12
После ЧП в Перми Росгвардия проверит ЧОПы, которые работают в школах
20:54
«Звездную» закрыли для пассажиров
20:46
Солистка The Cranberries Долорес О'Риордан умерла в лондонском отеле
20:04
Открыт виртуальный музей Бродского
19:38
Нападающий «Зенита» Дзюба может перейти в «Уфу»
19:31
В Казани без света остались почти 100 тысяч жителей
19:24
Зюганов: Нашего кандидата «шельмуют» в СМИ
19:18
«Фонтанка» за 60 секунд — 15 января
19:11
Фонд имущества объяснил ситуацию с якобы выставленными на торги участками на Маршала Блюхера
18:57
Рейсовым автобусам разрешили ездить по дороге вдоль Сайменского канала
18:51
На границе с Финляндией петербуржец узнал, что заочно осужден в Бельгии
18:45
Блогер Поперечный не собирается извиняться перед Кадыровым за сатирический ролик
18:35
Впервые в мире петербургский врач применил брахитерапию в лечении рака поджелудочной железы
18:30
Фонд кампании Навального подал в суд на Минюст РФ
18:29
РПЦ получила от Смольного церковь в Песочном и часовню в Кронштадте
18:26
СК: Словом «дармоед» полицейского можно только оскорбить, но не унизить
18:18
Движение по Ленинскому проспекту частично перекрыло ДТП
18:14
Топ-менеджер «Питеравто» уволен после столкновения маршрутки с фурой
18:00
Петербуржцам запретили выходить на лед до 1 февраля
17:51
В Сети появились альтернативные проекты Спаса на Крови и "начинка" дома Ленсовета
17:26
Электричка «Москва - Петушки» загорелась на ходу
17:11
Спорные виды: Каким животным может не найтись места в Красной книге?
17:08
«Озерки» открыли после проверки
17:05
Басманный суд раздумал слушать дело Михальченко
16:55
Финская компания Wärtsilä из-за санкций отказалась поставлять генераторы в Крым
16:54
В Джакарте в здании биржи обрушился балкон, более 70 человек пострадали
16:41
Транспортные полицейские пойдут жить на улицу от безденежья в ведомстве
16:37
Новогодние украшения в Петербурге погаснут к четвергу
16:34
СМИ: Бельгийские истребители поднялись для перехвата российских Ту-160
16:26
В Петербурге врачи подтвердили новый случай заражения «свиным» гриппом
16:21
Автором пожара на Софийской, где двое прыгали с 8-го этажа, мог быть ребёнок
16:16
"Озерки" закрыты для пассажиров
16:11
Смольный просят сделать Петербург центром европейского гей-туризма
16:07
В ДТП в Московском районе пострадали два человека
16:03
В баре на Науки девушка набросилась с ножом на посетителя и охранника
16:02
Минюст потребовал закрыть фонд кампании Навального
15:58
Бомбу на станции «Рыбацкое» не нашли
15:45
Голодец: Российские школы ждет усиление мер безопасности после ЧП в Перми
15:44
Подростка, ударившего ногой бездомного у «Галереи», не стали привлекать к уголовной ответственности
15:31
Второй сезон сериала «Рассказ служанки» будет мрачным
15:30
Содержание Госдумы в 2018-м обойдется казне в 11 млрд
15:28
На билеты на ЧМ-2018 поступило более трёх миллионов заявок
15:21
Дольщики «Дальпитерстроя» получили 25 миллионов рублей неустоек
15:17
Дело о гибели семи рабочих при пожаре поступило в суд Петербурга
15:10
Предполагаемый участник террористической ячейки в Петербурге продолжит изучать свое дело в СИЗО
14:57
Метро «Рыбацкое» закрыли на проверку
14:52
Тренировочная база к ЧМ-18 в Зеленогорске готова
14:48
РЖД предлагает вывозить мусор из Москвы и Петербурга на заброшенные объекты Минобороны
14:38
Жителя Урала задержали за серию изнасилований длиной в 22 года
14:31
«Комсомольскую правду в Петербурге» возглавила бывшая редактор Life
14:27
Трое оказались в реанимации после поножовщины в пермской школе
14:10
В смертельном ДТП с погоней на Гражданском погибли четверо
14:07
Из Петербурга пытался уехать дилер с психотропом в трусах
13:50
Песков: Нападение в Перми — «внутренняя поножовщина»
13:43
Роскомнадзор: Полное покрытие мобильной связью обеспечено на 17 федеральных трассах
13:39
В пермской школе, где произошло нападение, не работала система видеонаблюдения
13:29
Лавров предложил поддержать сотрудников ЧВК
13:15
ЕСПЧ рассматривает повторную жалобу Навального на приговор по «Кировлесу»
13:10
На место Кехмана в Новосибирском театре оперы и балета назначен новый гендиректор
13:08
Knight Frank: В Петербурге жилье росло в цене быстрее Москвы
13:00
Пулково пока не будет требовать у авиапассажиров распечатку билетов
12:56
На Украине почти 5 тысяч жителей заболели корью в прошлом году
12:52
Хайп и биткоин попадут в толковые словари русского языка
Предыдущие новости
Архив материалов
Бизнес
Версия для печати
15.01.2018 14:48

РЖД предлагает вывозить мусор из Москвы и Петербурга на заброшенные объекты Минобороны

Дочерняя структура ОАО «РЖД» и Внешэкономбанк разработали бизнес-план проекта по вывозу мусора из Москвы и Петербурга на заброшенные объекты Министерства обороны и закрытые полигоны для уничтожения химического оружия.

Об этом 15 января рассказал РБК гендиректор Отраслевого центра внедрения новой техники и технологий (ОЦВ) (входит в структуру РЖД) Юрий Тыртышов. «Мы, как инициаторы проекта, провели огромную подготовительную работу, и видим, что перевозка отходов по железной дороге — это единственно верный путь, об этом говорит и международный опыт», — приводит его слова издание. ОЦВ может стать оператором этого проекта, однако окончательное решение пока не принято.

Источники РБК оценивают потенциальный объем вывоза отходов в 3 млн тонн из Москвы и до 2 млн тонн из Петербурга. Тыртышов уточнил, что проект будет рентабелен: «Доставка отходов автотранспортом выгодна до 50 км, от 50 до 100 км расходы сопоставимы, а на расстояние более 100 км перевозки по железной дороге становятся более рентабельными. Свою предварительную заинтересованность уже высказали столичные власти, соответствующее письмо поступило в ОЦВ. Предварительное согласие на финансирование проекта дал Внешэкономбанк. Кроме того, глава ОЦВ надеется на то, что государство будет субсидировать проект по аналогии с «зеленой энергетикой», поскольку транспортировка отходов по железной дороге более экологична, чем перевозка автотранспортом.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
https://pixabay.com
15.01.2018 15:51

«Деловые Линии» помогли задержать подозреваемых в кражах на трассе

Сотрудник ГК «Деловые Линии» помог задержать мужчин, предположительно пытавшихся вскрыть грузовик на участке трассы Р-158 Пенза - Саратов. Подозрительный автомобиль задержала полиция.
Setl City
12.01.2018 11:53

Setl City в 2017 году ввела в эксплуатацию рекордный объем недвижимости

Компания Setl City по итогам 2017 года ввела в эксплуатацию около 1,2 млн кв. м жилой недвижимости. Таким образом, застройщик побил собственный рекорд годичной давности (в 2016 году девелопер стал лидером строительного рынка не только Петербурга и Ленобласти, но и России, сдав около 1 млн кв. м общей площади жилых помещений).
ГК «Эталон»
10.01.2018 11:40

Группа «Эталон» ввела в эксплуатацию 423 тыс. кв. м недвижимости в 2017 году

Группа «Эталон» объявляет о вводе в эксплуатацию 423 тыс. кв. м реализуемой площади в 2017 году, что превышает объем площадей, сданных Компанией в 2016 году.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Глава Северо-Западного управления ЦБ выходит на пенсию
РЖД предлагает вывозить мусор из Москвы и Петербурга на заброшенные объекты Минобороны
В декабре россияне взяли рекордное число микрозаймов
Южная Корея хочет наложить санкции на США
Министр транспорта Финляндии разобралась с проверками финских судов в России
В Петербурге флагман оптической промышленности откупился от банкротства
«Почта России» отсортирует посылки в Пулково за 5 млн евро
Осужденная за мошенничество пресс-секретарь «Адмиралтейских верфей» уволилась по собственному желанию
Конкурс на расширение КАД снова отменен
Создатель Angry Birds займется скоростными поездами в Эстонию и Россию
Вместе весело шагать по отходам
Как сэкономить на командировках
Автопром сбавит скорость
Ответственность за взрыв взяли ячейки
Город зовет инвесторов в круиз
“Бейрут” загладил вину
Деньги «Усть-Луги» ищут в австрийских «прачечных»
ЛАЭС рассказала о рекордах 2017 года
Fazer заморозил хлеб в Петербурге
Что заработал и потерял Петербург на наружной рекламе
Говорим и показываем
Главное
Последнее

В результате нападения на школу в Перми пострадали восемь учеников и учитель

кадр из видео/YouTube/HurenChelsea TV

В Джакарте в здании биржи обрушился балкон, более 70 человек пострадали

wikipedia.org

Спорные виды: Каким животным может не найтись места в Красной книге?

Новости компаний
https://pixabay.com
15.01.2018 15:51
«Деловые Линии» помогли задержать подозреваемых в кражах на трассе
Сотрудник ГК «Деловые Линии» помог задержать мужчин, предположительно пытавшихся вскрыть грузовик на участке трассы Р-158 Пенза - Саратов. Подозрительный автомобиль задержала полиция.
Setl City
12.01.2018 11:53
Setl City в 2017 году ввела в эксплуатацию рекордный объем недвижимости
Компания Setl City по итогам 2017 года ввела в эксплуатацию около 1,2 млн кв. м жилой недвижимости. Таким образом, застройщик побил собственный рекорд годичной давности (в 2016 году девелопер стал лидером строительного рынка не только Петербурга и Ленобласти, но и России, сдав около 1 млн кв. м общей площади жилых помещений).
ГК «Эталон»
10.01.2018 11:40
Группа «Эталон» ввела в эксплуатацию 423 тыс. кв. м недвижимости в 2017 году
Группа «Эталон» объявляет о вводе в эксплуатацию 423 тыс. кв. м реализуемой площади в 2017 году, что превышает объем площадей, сданных Компанией в 2016 году.
sravni.ru
09.01.2018 14:04
УБРиР: выплачен девятый купон по еврооблигациям
UBRD Capital Designated Activity Company исполнил платежные обязательства по девятому из одиннадцати купонов в пользу держателей субординированных еврооблигаций. Общий объем выплаты купонного дохода составил $4,08 млн
ГК «Эталон»
28.12.2017 11:02
Группа «Эталон» приобрела новый проект в Санкт-Петербурге
Группа «Эталон» объявляет о приобретении земельного участка площадью 2,8 гектара в Петроградском районе Санкт-Петербурга для строительства нового жилого комплекса бизнес-класса
ЖК ЦДС «Московский»
21.12.2017 12:29
Группа ЦДС открывает продажи в новом жилом квартале ЦДС «Московский»
Группа ЦДС выводит на рынок новый жилой комплекс в Московском районе – ЦДС «Московский». Общая площадь объекта – 237 тысяч кв. м. Стоимость квартир в первой очереди начинается от 1,75 млн руб.
pixabay.com
21.12.2017 10:00
В Конструкторе правовых документов появилась новая форма претензии
Разделы онлайн-сервиса Конструктор правовых документов системы ГАРАНТ "Исковые заявления. Суды общей юрисдикции" и "Жалобы, претензии" пополнились новыми формами
ЖК «Приневский»/ГК «ЦДС»
19.12.2017 17:14
Введен в эксплуатацию пятый корпус жилого квартала ЦДС «Приневский»
Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт‐Петербурга выдала Разрешение на ввод в эксплуатацию ЦДС «Приневский» (корпус 5). В ближайшее время застройщик приступит к передаче квартир собственникам.
https://pixabay.com
18.12.2017 17:30
"Бизнес Эксперт" поможет выгодно продать и купить компанию в новых реалиях
На платформе "Бизнес Эксперт" представлено много перспективных компаний в Москве и регионах. Для всех фирм был проведен аудит — предприятия не имеют скрытых задолженностей и каких-либо претензий со стороны контролирующих органов. Купля-продажа компаний осуществляется с полным финансовым и юридическим сопровождением
ЗАО «ЮИТ Санкт-Петербург»
14.12.2017 11:47
ЮИТ сдал ЖК «Смольный проспект», спроектированный Рикардо Бофиллом
Компания «ЮИТ Санкт-Петербург» получила разрешение на ввод в эксплуатацию элитного жилого комплекса «Смольный проспект», располагающегося рядом с ансамблем Смольного
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.