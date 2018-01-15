Жителя Урала задержали за серию изнасилований длиной в 22 года

Подозреваемого в убийстве и изнасилованиях, продолжавшихся в течение 22 лет, задержали в Свердловской области.

Как сообщает 15 января Следственный комитет РФ, первое преступление серии было совершено в декабре 1992 года. Тогда в Екатеринбурге была изнасилована несовершеннолетняя. Последний эпизод, который вменяют задержанному, относится к сентябрю 2014-го. Совершались злодеяния в разных районах столицы Урала.

«Как правило, нападая на своих жертв, злоумышленник их грабил и совершал в отношении них различные преступления сексуального характера, при этом в ряде случаев подозреваемый угрожал своим жертвам убийством», – отметили в пресс-службе.

Одна потерпевшая была убита. Это местная жительница, возвращавшаяся с работы вечером 26 декабря 2009 года. Выйдя в сторону железнодорожной станции, она пропала без вести, позже ее тело нашли с признаками насилия.

Чтобы выйти на след преступника, сыщикам пришлось проделать огромную работу: допрошено несколько тысяч свидетелей, для проведения генетических экспертиз и постановки на ДНК-учёт проверены свыше 7 тысяч мужчин. В результате следователи получили информацию о совпадении ДНК-профиля одного из проверяемых с изъятыми образцами.

Задержание состоялось 11 января в городе Полевском Свердловской области. Наручники надели на 47-летнего местного жителя, уже привлекавшийся к уголовной ответственности за убийство, ряд изнасилований и несколько разбойных нападений. Ранее его приговаривали к 15 годам в колонии, мужчина освободился в 2009 году. С тех пор он не имел официальной работы и постоянного места жительства. С 2009-го и началась наиболее активная фаза нападений на женщин.

Следствие не исключает, что эпизодов может быть больше, чем известно на сегодняшний день. Поэтому расследование будет продолжаться. Кроме того, подозреваемого ждет судебная психиатрическая экспертиза.