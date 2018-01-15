«Комсомольскую правду в Петербурге» возглавила бывшая редактор Life

В петербургском подразделении «Комсомольской правды» полностью сменилось руководство. Главным редактором назначена бывший главред телеканала Life Светлана Левинтас. С должности уходит гендиректор Анна Упрямцева-Алексинская, ее место займет медиаменеджер из Калининграда.

Как стало известно «Фонтанке», 15 января в петербургской редакции прошло совещание руководства. Глава подразделения Анна Упрямцева-Алексинская объявила личному составу, что покидает свой пост. Ей на смену приходит Иван Власов, сделавший карьеру в Калининграде. В настоящее время Власов занимает должность директора по маркетингу издательской группы «Западная пресса», в которую входит калининградская «Комсомолка».

Иван Власов не стал подтверждать «Фонтанке» свое назначение, попросив обратиться за комментариями в издательский дом «Комсомольская правда».

Анна Упрямцева-Алексинская возглавляла «КП-Петербург» с 2016 года, ранее работала в СТС-Медиа (с 2008-го). В беседе с «Фонтанкой» она тоже воздержалась от конкретики:

«Официально у меня еще продолжаются трудовые будни».

Сегодня также названо имя нового главного редактора петербургской «КП». Пост займет выходец из Life Светлана Левинтас. С апреля 2017-го она заведовала редакционной политикой федерального телеканала, до этого возглавляла канал Life78 в Петербурге.

«Комсомольская правда в Петербурге» осталась без главного редактора после того, как в конце 2017 года Евгений Кульков вернулся на Дальний Восток.