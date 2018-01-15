Трое оказались в реанимации после поножовщины в пермской школе
Учительницу и двоих подростков прооперировали после драки на ножах в школе №127 Перми. Об этом «Фонтанке» сообщили в краевом минздраве днем 15 января. Сейчас пострадавшие находятся в реанимации в тяжёлом состоянии.
«Двое детей прооперированы: один имеет резаную рану шеи без повреждений сосудов и направлен в реанимацию, второй ребёнок получил резаную рану глаза и находится в операционном отделении», — рассказали чиновники.
Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова в Фейсбуке сообщила, что самые серьёзные ранения получила учительница. Педагог пыталась разнять дерущихся на ножах подростков.
По факту инцидента пермский СК возбудил дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц». Материалы производства передали в главное управление ведомства.
Справка:
Напомним, в результате нападения на школу в Перми пострадали 14 учеников и учитель. Нападавшие — двое старшеклассников с ножами — задержаны. Оба оказались на больничной койке наряду со своими жертвами. При этом в СМИ сообщают, что в школе не работало видеонаблюдение, а сотрудница охраны не воспользовалась «тревожной кнопкой».