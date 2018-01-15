Трое оказались в реанимации после поножовщины в пермской школе

Учительницу и двоих подростков прооперировали после драки на ножах в школе №127 Перми. Об этом «Фонтанке» сообщили в краевом минздраве днем 15 января. Сейчас пострадавшие находятся в реанимации в тяжёлом состоянии.

«Двое детей прооперированы: один имеет резаную рану шеи без повреждений сосудов и направлен в реанимацию, второй ребёнок получил резаную рану глаза и находится в операционном отделении», — рассказали чиновники.

Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова в Фейсбуке сообщила, что самые серьёзные ранения получила учительница. Педагог пыталась разнять дерущихся на ножах подростков.

По факту инцидента пермский СК возбудил дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц». Материалы производства передали в главное управление ведомства.