В смертельном ДТП с погоней на Гражданском погибли четверо

Еще
22:54 15.01.2018
Пришлите свою новость!
22:35
Минобороны РФ подтвердило сопровождение Ту-160 истребителями НАТО
22:30
Кадырову и еще 48 россиянам запретили въезд в Литву
22:18
Самый красивый диджей Москвы выступит на Present Perfect Festival в Петербурге
21:53
Глава Перми предложил создать «механизм контроля» за детьми в соцсетях после ЧП в школе
21:45
«Звездную» открыли после проверки
21:30
Глава Северо-Западного управления ЦБ выходит на пенсию
21:26
Эрмитаж показал, как шедевры Леонардо да Винчи переезжают на новое место
21:12
После ЧП в Перми Росгвардия проверит ЧОПы, которые работают в школах
20:54
«Звездную» закрыли для пассажиров
20:46
Солистка The Cranberries Долорес О'Риордан умерла в лондонском отеле
20:04
Открыт виртуальный музей Бродского
19:38
Нападающий «Зенита» Дзюба может перейти в «Уфу»
19:31
В Казани без света остались почти 100 тысяч жителей
19:24
Зюганов: Нашего кандидата «шельмуют» в СМИ
19:18
«Фонтанка» за 60 секунд — 15 января
19:11
Фонд имущества объяснил ситуацию с якобы выставленными на торги участками на Маршала Блюхера
18:57
Рейсовым автобусам разрешили ездить по дороге вдоль Сайменского канала
18:51
На границе с Финляндией петербуржец узнал, что заочно осужден в Бельгии
18:45
Блогер Поперечный не собирается извиняться перед Кадыровым за сатирический ролик
18:35
Впервые в мире петербургский врач применил брахитерапию в лечении рака поджелудочной железы
18:30
Фонд кампании Навального подал в суд на Минюст РФ
18:29
РПЦ получила от Смольного церковь в Песочном и часовню в Кронштадте
18:26
СК: Словом «дармоед» полицейского можно только оскорбить, но не унизить
18:18
Движение по Ленинскому проспекту частично перекрыло ДТП
18:14
Топ-менеджер «Питеравто» уволен после столкновения маршрутки с фурой
18:00
Петербуржцам запретили выходить на лед до 1 февраля
17:51
В Сети появились альтернативные проекты Спаса на Крови и "начинка" дома Ленсовета
17:26
Электричка «Москва - Петушки» загорелась на ходу
17:11
Спорные виды: Каким животным может не найтись места в Красной книге?
17:08
«Озерки» открыли после проверки
17:05
Басманный суд раздумал слушать дело Михальченко
16:55
Финская компания Wärtsilä из-за санкций отказалась поставлять генераторы в Крым
16:54
В Джакарте в здании биржи обрушился балкон, более 70 человек пострадали
16:41
Транспортные полицейские пойдут жить на улицу от безденежья в ведомстве
16:37
Новогодние украшения в Петербурге погаснут к четвергу
16:34
СМИ: Бельгийские истребители поднялись для перехвата российских Ту-160
16:26
В Петербурге врачи подтвердили новый случай заражения «свиным» гриппом
16:21
Автором пожара на Софийской, где двое прыгали с 8-го этажа, мог быть ребёнок
16:16
"Озерки" закрыты для пассажиров
16:11
Смольный просят сделать Петербург центром европейского гей-туризма
16:07
В ДТП в Московском районе пострадали два человека
16:03
В баре на Науки девушка набросилась с ножом на посетителя и охранника
16:02
Минюст потребовал закрыть фонд кампании Навального
15:58
Бомбу на станции «Рыбацкое» не нашли
15:45
Голодец: Российские школы ждет усиление мер безопасности после ЧП в Перми
15:44
Подростка, ударившего ногой бездомного у «Галереи», не стали привлекать к уголовной ответственности
15:31
Второй сезон сериала «Рассказ служанки» будет мрачным
15:30
Содержание Госдумы в 2018-м обойдется казне в 11 млрд
15:28
На билеты на ЧМ-2018 поступило более трёх миллионов заявок
15:21
Дольщики «Дальпитерстроя» получили 25 миллионов рублей неустоек
15:17
Дело о гибели семи рабочих при пожаре поступило в суд Петербурга
15:10
Предполагаемый участник террористической ячейки в Петербурге продолжит изучать свое дело в СИЗО
14:57
Метро «Рыбацкое» закрыли на проверку
14:52
Тренировочная база к ЧМ-18 в Зеленогорске готова
14:48
РЖД предлагает вывозить мусор из Москвы и Петербурга на заброшенные объекты Минобороны
14:38
Жителя Урала задержали за серию изнасилований длиной в 22 года
14:31
«Комсомольскую правду в Петербурге» возглавила бывшая редактор Life
14:27
Трое оказались в реанимации после поножовщины в пермской школе
14:10
В смертельном ДТП с погоней на Гражданском погибли четверо
14:07
Из Петербурга пытался уехать дилер с психотропом в трусах
13:50
Песков: Нападение в Перми — «внутренняя поножовщина»
13:43
Роскомнадзор: Полное покрытие мобильной связью обеспечено на 17 федеральных трассах
13:39
В пермской школе, где произошло нападение, не работала система видеонаблюдения
13:29
Лавров предложил поддержать сотрудников ЧВК
13:15
ЕСПЧ рассматривает повторную жалобу Навального на приговор по «Кировлесу»
13:10
На место Кехмана в Новосибирском театре оперы и балета назначен новый гендиректор
13:08
Knight Frank: В Петербурге жилье росло в цене быстрее Москвы
13:00
Пулково пока не будет требовать у авиапассажиров распечатку билетов
12:56
На Украине почти 5 тысяч жителей заболели корью в прошлом году
12:52
Хайп и биткоин попадут в толковые словари русского языка
Предыдущие новости
Архив материалов
Происшествия
Версия для печати
15.01.2018 14:10

В смертельном ДТП с погоней на Гражданском погибли четверо

Количество жертв аварии в Калининском районе увеличилось. Как стало известно 15 января, один из пострадавших молодых людей наутро после аварии скончался в больнице.

Второй выживший, но получивший серьезные ранения юноша находится в реанимации. За его жизнь продолжают бороться врачи Елизаветинской больницы.

Подробности читайте на «Водителе Петербурга»

Напомним, трагедия произошла ночью 13 января. Сотрудники полиции попытались остановить Hyundai Santa Fe для проверки документов. Но водитель по какой-то причине попытался сбежать. Началось преследование. Молодой человек (ему был всего 21 год) не смог справиться с управлением. Машина врезалась в столб. На месте погибли три человека. По факту аварии возбуждено уголовное дело. 


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
https://pixabay.com
15.01.2018 15:51

«Деловые Линии» помогли задержать подозреваемых в кражах на трассе

Сотрудник ГК «Деловые Линии» помог задержать мужчин, предположительно пытавшихся вскрыть грузовик на участке трассы Р-158 Пенза - Саратов. Подозрительный автомобиль задержала полиция.
Angry Birds Activity Park
27.12.2017 18:20

Провести время с детьми – бесценно

Чем занять любимое чадо во время каникул? Отправиться с ним в парк активного отдыха и, наконец-то, провести время вместе
http://karelenergo.mrsksevzap.ru
26.12.2017 16:04

«Карелэнерго» круглосуточно восстанавливает электроснабжение Карелии

С 8 декабря «Карелэнерго», филиал ПАО «МРСК Северо-Запада», устраняет последствия непогоды. Две недели в республике идут снегопады, метели, а температура держится около ноля. Снег налипает на линии электропередачи, ломаются изношенные опоры и деревья. Как следствие, временные отключения света затрагивают деревни и поселки.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Глава Перми предложил создать «механизм контроля» за детьми в соцсетях после ЧП в школе
«Звездную» открыли после проверки
После ЧП в Перми Росгвардия проверит ЧОПы, которые работают в школах
«Звездную» закрыли для пассажиров
В Казани без света остались почти 100 тысяч жителей
На границе с Финляндией петербуржец узнал, что заочно осужден в Бельгии
СК: Словом «дармоед» полицейского можно только оскорбить, но не унизить
Движение по Ленинскому проспекту частично перекрыло ДТП
Топ-менеджер «Питеравто» уволен после столкновения маршрутки с фурой
Электричка «Москва - Петушки» загорелась на ходу
Одна погоня и четыре жертвы
Знал бы крипту, жил бы в Сочи
«Летел под сотню» и - в грузовик
Мыслепреступление курсанта Можайки
Похороны по обмену
Задержанному за взрыв не нравились семинары о тайной власти
Путин был прав
Обидчик школьного водителя арестован за неверность
Первая реакция на взрыв в Петербурге
Предновогодний теракт Петербургу не нужен
Говорим и показываем
Главное
Последнее

В результате нападения на школу в Перми пострадали восемь учеников и учитель

кадр из видео/YouTube/HurenChelsea TV

В Джакарте в здании биржи обрушился балкон, более 70 человек пострадали

wikipedia.org

Спорные виды: Каким животным может не найтись места в Красной книге?

Новости компаний
https://pixabay.com
15.01.2018 15:51
«Деловые Линии» помогли задержать подозреваемых в кражах на трассе
Сотрудник ГК «Деловые Линии» помог задержать мужчин, предположительно пытавшихся вскрыть грузовик на участке трассы Р-158 Пенза - Саратов. Подозрительный автомобиль задержала полиция.
Angry Birds Activity Park
27.12.2017 18:20
Провести время с детьми – бесценно
Чем занять любимое чадо во время каникул? Отправиться с ним в парк активного отдыха и, наконец-то, провести время вместе
http://karelenergo.mrsksevzap.ru
26.12.2017 16:04
«Карелэнерго» круглосуточно восстанавливает электроснабжение Карелии
С 8 декабря «Карелэнерго», филиал ПАО «МРСК Северо-Запада», устраняет последствия непогоды. Две недели в республике идут снегопады, метели, а температура держится около ноля. Снег налипает на линии электропередачи, ломаются изношенные опоры и деревья. Как следствие, временные отключения света затрагивают деревни и поселки.
Магазин "Кей"
19.12.2017 10:00
Эксперты КЕЙ рекомендуют игру Пэчворк – модель домашней швейной мастерской
Настольная игра Пэчворк постарается потрепать ваши нервы, развить логику и не даст заскучать человеку напротив вас
Компания «Дельта»
18.12.2017 10:41
Чтоб Дед Мороз всё ценное не унес: как защитить квартиру от воров
Новый год – праздник, которого с нетерпением ждут не только дети, но и домушники. В долгие январские каникулы, когда многих нет дома и квартира или дом без присмотра, для воров – раздолье
ЖК «YouПитер»/ГК “Арсенал-Недвижимость”
13.12.2017 19:34
В корпусе №17 ЖК «YouПитер» началось витражное остекление
ЖК «YouПитер» от ГК “Арсенал-Недвижимость” в ближайшее время пополнится очередными готовыми новостройками
https://pixabay.com
12.12.2017 17:50
Виртуальная комната — помощник в создании безбарьерной квартиры для инвалидов
Правильное обустройство дома для комфортного и безопасного проживания людей с ограниченными возможностями здоровья, пожилых людей - сложная задача. Часто совершенно непонятно, с чего именно начать переоборудование жилища. Какие именно средства нужно приобрести в первую очередь, а без каких можно обойтись
http://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
11.12.2017 12:09
Аэрофлот признан лидирующим авиационным брендом в мире
11 декабря 2017 года, Москва. – Аэрофлот получил международную премию World Travel Awards 2017 в самой престижной категории – «Лидирующий авиационный бренд мира». Награда в этой номинации вручалась впервые и сразу была присуждена ведущему российскому авиаперевозчику
ЖК Stockholm/Setl City
08.12.2017 20:00
ЖК премиум-класса Stockholm стал лауреатом конкурса «КАИССА»
Элитный жилой комплекс Stockholm, который Setl City возводит на берегу Большой Невки, стал победителем XXIII межрегионального конкурса в сфере недвижимости «КАИССА-2017». Проект Setl City опередил всех конкурентов в номинации «Лучший объект премиум-класса». Церемония награждения состоялась в Санкт-Петербурге 7 декабря
ЖК "Лондон Парк"/Компания Л1
08.12.2017 19:11
В ЖК «Лондон Парк» полностью снят арест квартир, принадлежащих дольщикам
8 декабря 2017 года Федеральной службой судебных приставов снят арест квартир, принадлежащих дольщикам ЖК «Лондон Парк», наложенный 14 июля 2017 года на квартиры в 1 и 2 корпусах
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.