В смертельном ДТП с погоней на Гражданском погибли четверо

Количество жертв аварии в Калининском районе увеличилось. Как стало известно 15 января, один из пострадавших молодых людей наутро после аварии скончался в больнице.

Второй выживший, но получивший серьезные ранения юноша находится в реанимации. За его жизнь продолжают бороться врачи Елизаветинской больницы.

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Напомним, трагедия произошла ночью 13 января. Сотрудники полиции попытались остановить Hyundai Santa Fe для проверки документов. Но водитель по какой-то причине попытался сбежать. Началось преследование. Молодой человек (ему был всего 21 год) не смог справиться с управлением. Машина врезалась в столб. На месте погибли три человека. По факту аварии возбуждено уголовное дело.