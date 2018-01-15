Из Петербурга пытался уехать дилер с психотропом в трусах

Нашпигованный наркотиками житель Кировской области пытался уехать из Петербурга, но уже на вокзале не смог миновать транспортную полицию. Его визит в Северную столицу затянет уголовное расследование.

Как сообщили 15 января в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Северо-Западу, 44-летнего пассажира задержали на Ладожском вокзале. Сотрудники правоохранительных органов заподозрили, что город он собирается покинуть с вызывающим привыкание «сувениром». Подтверждение нашли во время личного досмотра: нигде не работающий житель Кировской области вынул из нижнего белья три пакетика с бежевым веществом и два брикета, похожие на плитки шоколада.

Последующая экспертиза развеяла все сомнения. Близко к телу мужчина перевозил 225 граммов психотропа. Вместо поездки его на двое суток отправили в изолятор временного содержания. По версии следствия, в Петербург он приехал целенаправленно за наркотиками, которые собирался увезти в Вологодскую область. Ранее его уже привлекали к уголовной ответственности за их незаконный оборот и хищение чужого имущества. Теперь он проходит подозреваемым по делу о незаконном хранении психотропного вещества в особо крупном размере.