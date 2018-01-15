Песков: Нападение в Перми — «внутренняя поножовщина»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал воздержаться от скоропалительных выводов после нападения вооруженных подростков на школу в Перми.
Как пишут 15 января «Ведомости», Песков заявил: «Давайте дадим Росгвардии и МВД разобраться с тем, на надлежащем ли уровне обеспечивалась безопасность в этом учреждении. С учетом того, что это была внутренняя поножовщина, давайте дождемся результатов расследования. Это же не нападение на школу извне». Журналисты интересовались тем, будут ли ужесточать меры безопасности в школах после происшествия в Перми.
Справка:
Напомним, в результате нападения на школу в Перми пострадали восемь учеников и учитель. В момент ЧП в школе находилось 743 человека, из них 698 детей и 45 взрослых. Нападавшие — двое старшеклассников с ножами — задержаны. СК возбудил дело по статье «покушение на убийство двух и более лиц». При этом в СМИ сообщают, что в школе не работало видеонаблюдение, а сотрудница охраны не воспользовалась «тревожной кнопкой».