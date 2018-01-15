Песков: Нападение в Перми — «внутренняя поножовщина»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал воздержаться от скоропалительных выводов после нападения вооруженных подростков на школу в Перми.

Как пишут 15 января «Ведомости», Песков заявил: «Давайте дадим Росгвардии и МВД разобраться с тем, на надлежащем ли уровне обеспечивалась безопасность в этом учреждении. С учетом того, что это была внутренняя поножовщина, давайте дождемся результатов расследования. Это же не нападение на школу извне». Журналисты интересовались тем, будут ли ужесточать меры безопасности в школах после происшествия в Перми.