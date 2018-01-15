Как согреться зимой или полезные гаджеты, спасающие от холода: советы КЕЙ

Отключение отопления в доме, где маленькие дети, повышенная влажность в помещении, технические аварии и другие непредвиденные обстоятельства больше не застанут вас врасплох в зимнее время года. Как согреться зимой, а точнее, как правильно выбрать современные гаджеты, подскажут специалисты КЕЙ.

Эксперты компании КЕЙ провели тест-драйв электрических отопительных приборов и дают полезные советы покупателям:

1. Если вам необходимо быстро прогреть воздух в помещении небольшой площади или согреться самому, то лучшим выбором станут тепловентиляторы. Современные модели оснащены металлокерамическим нагревательным элементом. Достаточно включить устройство в розетку, настроить подходящий температурный режим, и комфортный микроклимат в небольшой квартире или офисе вам обеспечен.

2. Если же вы нуждаетесь в обогреве ребенка, то предпочтительнее выбрать электрический прибор конвекторного типа, поскольку он безопасен и удобен в эксплуатации. Подобные гаджеты обеспечивают свободную циркуляцию нагретого воздуха за счет естественной конвекции.

3. Сэкономить семейный бюджет помогут радиаторы – масляные обогреватели, не уступающие по качеству конвекторам. Достаточно подключить прибор к розетке, как через 15 секунд вы почувствуете распространение тепла в помещении. Идеален для дач, квартир, офисов, детских комнат, сушения детского белья. Безопасен для детей, так как современные микатермические устройства не нагреваются, обеспечивая при этом быстрый нагрев помещения.

4. Ненадолго вздремнуть в теплом кресле или обеспечить комфорт в автомобиле в холодное время поможет массажная накидка. Она не только согреет, но и даст телу расслабиться благодаря нескольким уровням интенсивности массажа.

5. Электропростыни и электроодеяла помогут согреть холодную постель. А электрогрелка для ног выручит, если вы перемерзли на улице и чувствуете приближение простуды.

Обеспечивая тепло и комфорт с помощью современных обогревательных приборов, помните, что при выборе подходящей модели стоит учитывать площадь помещения, мощность и потребление электроэнергии, безопасность и качество нагрева.