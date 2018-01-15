В пермской школе, где произошло нападение, не работала система видеонаблюдения

В школе №127 Перми, где старшеклассники атаковали учеников и учителей, не работала система видеонаблюдения.

Об этом 15 января пишет «Медуза» со ссылкой на РИА Новости. Агентству об этом сообщила представитель губернатора Пермского края. Никаких подробностей она не уточнила. Местное издание ProPerm уточняет, что во время происшествия не сработала и «тревожная кнопка». В ООО «Охранное агентство «Аякс», которое по контракту охраняет школу, не смогли объяснить, почему их сотрудница не воспользовалась кнопкой. Возможно, это связано с тем, что как минимум у одного из нападавших был пропуск в учебное заведение, которым он и воспользовался.

Напомним, в результате нападения на школу в Перми пострадали восемь учеников и учитель. В момент ЧП в школе находилось 743 человека, из них 698 детей и 45 взрослых. Нападавшие — двое старшеклассников с ножами — задержаны.