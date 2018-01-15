Нейронаука о нарастающей глупости

Человечество переживает самый настоящий фазовый переход: «Галактика Гутенберга» стремительно трансформируется в цифровую «Вселенную Цукерберга».

А в эволюции всегда так: если среда обитания резко меняется, то кто-то выживает, а кто-то отправляется на свалку истории. Чья же сейчас очередь?

Возможно, вы слышали о так называемой функциональной неграмотности. Этот термин появился лет двадцать тому назад. Была замечена странная вещь: появились люди, которые вроде бы читать-писать умеют, но, глядя в книгу, видят известную комбинацию из трёх пальцев.

То есть они банально не могли понять, о чём в этом тексте шла речь, пересказать его или ответить на вопросы к нему. Это шокировало, вызывало недоумение, но причины были скрыты за семью печатями.

К счастью, в эти же годы наука подарила нам новые технологии исследования мозга (в частности, функциональную магнитно-резонансную томографию – фМРТ). И теперь мы точно знаем, что за эпидемия – медленно, но верно – начала пожирать человечество.

Во-первых, оказалось, что есть у этого «вируса» две разные мишени: дети и взрослые. Эпидемия одна, а болезни у них развиваются разные: «цифровое слабоумие» – у детей, «информационная псевдодебильность» – у взрослых.

Термин «цифровое слабоумие» впервые появился в Южной Корее, но уже очень быстро был принят на вооружение в США и Европе. Это специфическое состояние мозга, которое свойственно молодым людям, чья жизнь от рождения была связана с гаджетами.

Мозг человека, как известно, формируется долго – до 21 года минимум. И есть правила, которые нарушать нельзя: например, детям нужна мелкая моторика, но современные дети больше не ощупывают окружающий их мир, они тыкают своими пальцами в экран планшета.

Если мозг ребенка не ощущает, так сказать, мир на кончиках своих пальцев, его базовые психические функции формируются скверно. Отсюда неспособность сосредотачиваться, удерживать внимание, понимать подтекст и т.д. Диагноз «синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) взрослых» ставят новым взрослым в США уже через одного.

Впрочем, есть среди нас и «старые взрослые» – те, чей мозг сформировался ещё до наступления цифровой эры (я в том числе). Нам проще, но и тут не надо сильно обольщаться.

«Цифровая зависимость» поражает всех без разбору. Показатели патологической зависимости от смартфона демонстрируют уже от 10% (данные по США) до 30% населения (данные по Южной Корее). Впрочем, количество пострадавших, как вы понимаете, постоянно растёт.

При этом показано, что нейрофизиологические и биохимические изменения, характерные для зависимости от смартфона, идентичны изменениям мозга при обычной наркомании.

Да-да, я не оговорился: наши обычные тисканья смартфона (действия с приложениями, скролинг ленты и тому подобные «невинные» действия) для мозга аналогичны наркотической зависимости.

Стоит ли поэтому удивляться (хотя это и в самом деле очень удивительно!), что ряд исследований показал: у цифрозависимых, грубо говоря, «усыхает» до 10% коры головного мозга. То есть происходит физическое оглупление.

Но к чему ещё, кроме физической глупости, приводит постоянное потребление информации?

К глупости, так сказать, структурной, которая и получила название «информационной псевдодебильности».

Попытаюсь объяснить это совсем просто. У нашего мозга есть несколько режимов работы, в частности, есть режим потребления информации, и режим, как я назвал его в книге «Чертоги разума», целенаправленного мышления.

Это физически так: за потребление информации в нашем мозге отвечают одни области коры, а за мышление – другие. И это системы-антагонисты, то есть мы можем или потреблять информацию, или думать. Но мы не можем делать то и другое одновременно.

Нам кажется, что когда мы распознаём образы, читая заголовки статей или рассматривая фотографии, мы думаем. Но это не так: распознавание образов – это просто распознавание образов. Мышление же – это когда вы прокручиваете в своей голове интеллектуальные объекты, относящиеся к решаемой задаче, и они складываются у вас там в более сложные структуры.

Поскольку же мы теперь все, в той или иной степени, информационно зависимы и практически не слезаем с информационной иглы, зоны мозга, ответственные за мышление, у нас буквально простаивают, не тренируются.

Это приводит к тому, что мы в буквальном смысле этого слова теряем навык построения сложных интеллектуальных объектов – всё больше мыслим поверхностно, на автоматизмах, не вникаем в суть дела.

Нам, кроме прочего, начинает казаться, что другие люди ведут себя странно и даже глупо. Возможно, конечно, информационная псевдодебильность набирает обороты. Но проблема ещё и в том, что у нас у самих не получается достоверно реконструировать внутреннюю ситуацию других людей. И это своего рода замкнутый круг.

Заметить уплощение собственного мышления крайне сложно, но именно это уплощение и даёт картину той самой «функциональной неграмотности», которая заявила о себе ещё в 90-х, когда количество информации резко стало увеличиваться.

То есть для нашего мозга уже двадцать тогдашних телеканалов – это был перебор, а сейчас мы смотрим сотни каналов в день! Да, большая их часть перекочевала в Insagram и Facebook, на YouTube и во «ВКонтакте». Но мозгу-то на это наплевать – мы перегружены, а он просто не успевает перерабатывать информацию и думать.

Не верите? Тогда проведите простой тест. В следующий раз, когда вы будете о чём-то рассказывать другому человеку (родственнику, коллеге, знакомому), спросите у него – что он понял из вашего рассказа, какие выводы он сделал? А затем, на засыпку – что-нибудь о практических шагах и решениях?

Поверьте, вы испытаете странное чувство. Бесплатный аттракцион… Да, а потом, пожалуйста, не забудьте подойти к зеркалу. На всякий случай.

Доктор Андрей Курпатов