Лавров предложил поддержать сотрудников ЧВК

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о необходимости правовой защиты людей, которые работают на частные военные компании. Об этом он заявил 15 января во время пресс-конференции по итогам 2017 года.

По его словам, практика создания ЧВК распространена во многих странах. «И в Ираке это сейчас происходило, и в других странах региона, где так называемая Black Water работала. Потом она была переименована во что-то еще», — цитирует Лаврова телеканал «Дождь».

Глава МИДа добавил, что местонахождение россиян Григория Цуркану и Романа Заболотного, которые в сентябре оказались в плену запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство», неизвестно. По данным Conflict Intelligence Team, Цуркану и Заболотный, предположительно, были наемниками и работали в «Частной военной компании Вагнера».