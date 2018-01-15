ЕСПЧ рассматривает повторную жалобу Навального на приговор по «Кировлесу»

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял к рассмотрению жалобу Алексея Навального и Петра Офицерова на повторный приговор по делу «Кировлеса».

Об этом 15 января сообщается на официальном сайте ЕСПЧ. В жалобе указано, что уголовное преследование оппозиционера и его соратника связано с его желанием принять участие в президентских выборах – 2018 в России. Напомним, 25 декабря Центризбирком отказал в регистрации Навальному как раз из-за неснятой судимости по делу «Кировлеса». Заявители считают, что российские власти нарушили право на справедливый суд (статья 6 Конвенции по правам человека), право на осуществление наказания исключительно на основании закона (статья 7) и право на пределы использования ограничений в отношении прав (статья 18). При этом предыдущее решение ЕСПЧ, которое требовало позволить Навальному принять участие в выборах, не было исполнено. Правда, и повторный приговор по делу был вынесен уже после решения европейского суда.

Напомним, первый приговор по делу «Кировлеса» был вынесен в 2013 году, его приговорили к 5 годам условно по статье о присвоении и растрате средств (ст. 160 УК РФ). ЕСПЧ признал это решение суда несправедливым, после чего Верховный суд направил дело Навального на пересмотр. Однако Кировский областной суд признал предыдущий приговор правомерным, и в 2017-м он снова вступил в силу.