Knight Frank: В Петербурге жилье росло в цене быстрее Москвы

Глобальный рейтинг цен на жилье поставил Северную столицу на 53 строчки выше Москвы. Как сообщает 15 января Knight Frank St. Petersburg, в 2017-м индекс прироста цен на жилье в Москве упал на 2,2%, а в Петербурге – вырос на 3,9%. Консалтинговая компания ссылается на собственное исследование Global Residential Cities Index (GRCI), где Петербург занял 82-е, а Москва — 135-е место в рейтинге. Индекс отслеживает показатели средних цен на жилье на основе официальных данных в местных валютах в 150 городах мира.

Как говорят аналитики, эта статистика отражает структурные изменения: предложение новостроек в Москве активно пополняется новыми проектами с относительно невысокими ценами, что «тянет» средние ценовые показатели вниз. Причем качество проектов растет, так как усиливается конкуренция. Впрочем, по словам главы Knight Frank St Petersburg Николая Пашкова, в Петербурге рост цен тоже минимальный — меньше, чем уровень инфляции. «В сегменте жилья массового спроса динамика еле заметна, особенно это касается пригородов, где застройщики вынуждены конкурировать за покупателя в первую очередь ценами, чтобы выдерживать плановые показатели по объемам продаж», – отмечает гендиректор компании.