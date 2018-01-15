Пулково пока не будет требовать у авиапассажиров распечатку билетов

Компания «Воздушные Ворота Северной Столицы», управляющая аэропортом Пулково, отложила введение новых правил прохода в зону контроля и предполетного досмотра, согласно которым пассажирам необходимо предъявлять билеты в распечатанном виде. Об этом 15 января сообщила пресс-служба ВВСС.

По словам представителей аэропорта, Пулково в начале января получило добро от надзорных органов на то, чтоб начать проверку билетов только с 1 августа 2018 года. До этого времени пассажирам при входе в стерильную зону аэропорта, как и прежде, необходимо предъявить два документа: документ, удостоверяющий личность, и посадочный талон.

Ранее сообщалось, что новое правило вводится по требованию прокуратуры. Ведомство провело проверку воздушной гавани и потребовало, чтобы у каждого пассажира были не только посадочный талон и паспорт, но и распечатанный билет. В Пулково такую практику считают устаревшей и опасаются, что проверка бумажных билетов займет дополнительное время и может привести к очередям.

«ВВСС продолжает изучать юридическую практику и до указанного срока рассчитывает найти решение вопроса», – отмечают в компании.