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15.01.2018 13:00

Пулково пока не будет требовать у авиапассажиров распечатку билетов

Компания «Воздушные Ворота Северной Столицы», управляющая аэропортом Пулково, отложила введение новых правил прохода в зону контроля и предполетного досмотра, согласно которым пассажирам необходимо предъявлять билеты в распечатанном виде. Об этом 15 января сообщила пресс-служба ВВСС.

По словам представителей аэропорта, Пулково в начале января получило добро от надзорных органов на то, чтоб начать проверку билетов только с 1 августа 2018 года. До этого времени пассажирам при входе в стерильную зону аэропорта, как и прежде, необходимо предъявить два документа: документ, удостоверяющий личность, и посадочный талон. 

Ранее сообщалось, что новое правило вводится по требованию прокуратуры. Ведомство провело проверку воздушной гавани и потребовало, чтобы у каждого пассажира были не только посадочный талон и паспорт, но и распечатанный билет. В Пулково такую практику считают устаревшей и опасаются, что проверка бумажных билетов займет дополнительное время и может привести к очередям. 

«ВВСС продолжает изучать юридическую практику и до указанного срока рассчитывает найти решение вопроса», – отмечают в компании.

 


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