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Хайп и биткоин попадут в толковые словари русского языка
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15.01.2018 12:52

Хайп и биткоин попадут в толковые словари русского языка

Слова хайп и биткоин могут пополнить толковые словари. Включение неологизмов считают возможным в Институте русского языка им. В.Виноградова Российской академии наук (РАН). 

Об этом 15 января сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на ведущего научного сотрудника института Ирину Левонтину. По словам ученого, словарь — это авторский продукт, и какие слова в него войдут, определяют составители.

«Если говорить, например, об учебном словаре русского языка со словником в 5 тыс. слов, то туда ни «хайп», ни «биткоин», очевидно, не попадут. Если же перед нами словарь новых слов или словарь иностранных слов, особенно большой, то тут ситуация другая: очень вероятно, что мы эти слова там увидим. Велик шанс у этих слов попасть и в большие (на 30 тыс. слов и более) толковые словари русского языка, но тут вопрос в том, когда стоит это делать: все же не выждать года два-три, дав слову отстояться, было бы опрометчиво. Словарь же содержит не просто упоминание слова, а круг его значений и обычные контексты употребления, а чтобы они сформировались, нужно время», — прокомментировала Ирина Левонтина.

По версии Центра творческого развития русского языка, хайп и биткоин стали одними из самых употребляемых неологизмов 2017 года. Биткоин вошёл в русский язык в связи с популярностью криптовалют, а хайп появился из интернет-среды. Сначала хайповыми называли популярных видеоблогеров, а потом понятие вышло в офлайн.

 


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