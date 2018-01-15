Дзюба и Шатов переведены в «Зенит-2», пока решается их судьба

Полузащитник Олег Шатов и нападающий Артем Дзюба, скорее всего, покинут «Зенит». Как сообщает 15 января «Спорт-Экспресс», футболисты, не полетевшие с основой на сборы в Дубай, будут тренироваться с «Зенитом-2», пока решат вопрос, где они продолжат карьеру.

«Зенит-2» сегодня выйдет из отпуска. Игроки должны пройти медобследование и начать подготовку ко второй части сезона. 28 января команда улетит на сборы в Турцию.

Напомним, ранее «Зенит» отправился проводить тренировки в Дубай. Манчини взял с собой 27 игроков. Ряд игроков, в том числе Артем Дзюба и Олег Шатов, скорее всего, уже этой зимой перейдут в другой клуб. Они не устраивают Роберто Манчини. На счету Дзюбы в этом сезоне 24 матча (10 в стартовом составе), среднее игровое время 46 минут, 2 гола, 1 результативная передача. У Шатова 16 матчей (11 в стартовом составе), среднее игровое время 52 минуты, 0 голов, 5 результативных передач.