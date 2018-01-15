Сумма ущерба по делу Серебренникова выросла до 133 миллионов рублей

Сумма ущерба по уголовному делу в отношении режиссера Кирилла Серебренникова выросла практически вдвое — до 133 миллионов рублей. Объем превысил сто томов.

Подробности окончательной редакции обвинения 15 января сообщила «Интерфаксу» адвокат Ирина Поверинова. «Согласно окончательной редакции обвинения, сумма ущерба выросла до 133 млн рублей. В остальном фабула дела осталось такой же, как и была», – сообщила адвокат.

Ранее в пресс-службе Следственного комитета подтвердили, что расследование завершено.

Вместе с Серебренниковым фигурантами дела о мошенничестве в особо крупном размере являются бывший генеральный директор АНО «Седьмая студия» Юрий Итин, бухгалтер Нина Масляева, экс-директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум и продюсер Екатерина Воронова.

Материалы в отношении Нины Масляевой и Екатерины Вороновой выделены в отдельное производство. Первая заключила сделку со следствием, а вторая объявлена в розыск и заочно арестована.

Свою вину не признает никто из фигурантов, кроме Масляевой, которая заключила сделку со следствием и дала показания на бывших коллег. Обвиняемые, кроме заключенного под стражу Малобродского, ждут суда под домашним арестом.