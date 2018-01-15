Комитет по строительству готовит для подрядчиков «красную зону»

Комитет по строительству Санкт-Петербурга подготовил и направил в аппарат вице-губернатора Игоря Албина проект распоряжения «О формировании рейтинга подрядных организаций, выполняющих работы или оказывающих услуги по контрактам, заключенным за счет бюджетных средств Санкт-Петербурга». Ненадежные компании занесут в красную зону.

Как сообщают 15 января в аппарате Албина, в рейтинге будут учитываться актуальные данные о состоянии объектов строительства, а также то, как выполняются контрактные условия. Составители будут исходить из нескольких критериев — таких как качество проектно-сметной документации, обеспеченность ресурсами, обеспечение качества строительных работ и другие. Каждый будет обладать собственным весовым коэффициентом.

В итоге подрядчиков разобьют на три группы. Базовая «желтая» — это компании, к которым необходимо проявить повышенное внимание. Компании, попавшие в «зеленую» зону, с высокой долей вероятности исполняют обязательства. Если подрядчик попадает в «красную», вероятность снижена, и необходимо разобраться в причинах этого. Актуализировать рейтинг предполагается каждый месяц, в него войдут 50 организаций.

В 2017 году служба заказчика предъявила более 280 претензий к исполнителям госконтрактов и 181 требование к их банкам-гарантам. В 2018-м комитет будет выступать заказчиком по 96 объектам, из бюджета на эти цели выделяется 18,5 млрд рублей. На фоне низких темпов исполнения адресной программы ведомство неоднократно получало выговоры от губернатора Георгия Полтавченко, а глава комитета Сергей Морозов в конце ноября был освобожден от должности.