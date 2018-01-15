СМИ: Среди пострадавших в пермской школе дети 10-12 лет и 47-летняя учительница

Три человека находятся в тяжелом состоянии после резни в пермской школе, случившейся утром 15 января.

Как сообщает РБК со ссылкой на источники в силовых структурах, сильнее всего пострадали 47-летняя учительница, мальчик 10 лет, а также один из зачинщиков драки на ножах — подросток 16 лет. У всех троих – резаные раны шеи и груди.

Состояние еще девяти человек оценивается как средней тяжести. Среди них второй зачинщик драки, а также восемь оказавшихся в «эпицентре» детей. Две 11-летних ученицы и шесть мальчиков в возрасте от 10 до 12 лет получили резаные раны. У большинства пострадали шея, грудь и руки. У одного из детей еще и закрытая черепно-мозговая травма.

О нападении на школу в Перми стало известно утром 15 января. Двое учащихся с ножами ворвались в класс и устроили резню. По версии СМИ, во время атаки между нападавшими случился конфликт, и они уже между собой начали выяснять отношения с помощью холодного оружия. В итоге оба получили серьёзные ранения. Вероятно, подростки являлись поклонниками американских сверстников, совершивших массовое убийство в школе «Колумбайн» в 1999 году.

Как пишет «Комсомольская правда», когда подростки ворвались в класс, один был с нунчаками, а второй – с ножом. Оба молодых человека были в капюшонах и в форме, похожей на местную школьную. Один из них не давал ученикам выходить из класса, стоя у дверей. Второй наносил детям раны ножом. Часть класса успела вырваться: дети убежали в торговый центр «Кит».

По данным портала 59.ru, один из нападавших имеет проблемы с наркотиками.