СК завершил расследование дела Серебренникова

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении режиссера Кирилла Серебренникова, которого обвиняют в хищении 68 миллионов рублей, выделенных на реализацию проекта «Платформа». Об этом 15 января Агентству городских новостей «Москва» сообщила адвокат режиссера Ирина Поверинова.

«Следствие завершено, всем фигурантам предъявлено обвинение в окончательной редакции», – сказала она. Вместе с Серебренниковым фигурантами дела являются бывший генеральный директор АНО «Седьмая студия» Юрий Итин, бухгалтер Нина Масляева, экс-директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум и продюсер Екатерина Воронова.

Материалы в отношении Нины Масляевой и Екатерины Вороновой выделены в отдельное производство. Первая заключила сделку со следствием, а вторая объявлена в розыск и заочно арестована.

Кирилл Серебренников ждет суда под домашним арестом.