СК завершил расследование дела Серебренникова
Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении режиссера Кирилла Серебренникова, которого обвиняют в хищении 68 миллионов рублей, выделенных на реализацию проекта «Платформа». Об этом 15 января Агентству городских новостей «Москва» сообщила адвокат режиссера Ирина Поверинова.
«Следствие завершено, всем фигурантам предъявлено обвинение в окончательной редакции», – сказала она. Вместе с Серебренниковым фигурантами дела являются бывший генеральный директор АНО «Седьмая студия» Юрий Итин, бухгалтер Нина Масляева, экс-директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум и продюсер Екатерина Воронова.
Материалы в отношении Нины Масляевой и Екатерины Вороновой выделены в отдельное производство. Первая заключила сделку со следствием, а вторая объявлена в розыск и заочно арестована.
Кирилл Серебренников ждет суда под домашним арестом.
Справка:
По данным следствия, в 2011 году Серебренников придумал проект «Платформа» для развития и популяризации современного искусства. В 2011-2014 годах Министерство культуры выделило проекту более 214 млн рублей из федерального бюджета. Для реализации проекта была создана АНО «Седьмая студия».
Следствие полагает, что по указу режиссера и гендиректора «Седьмой студии» сведения о количестве и стоимости проводимых мероприятий намеренно завышались. Данные передавали в Минкультуры для обоснования финансирования и подтверждения об израсходовании субсидий, выделенных «Седьмой студии». Таким образом было похищено не менее 68 млн рублей.