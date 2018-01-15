Ребёнка, с которым мать спрыгнула с 8 этажа в Купчино, прооперировали

Мальчика трёх лет, вместе с которым из горящей квартиры в Петербурге выпрыгнула мать, прооперировали в ночь на 15 января. Об этом «Фонтанке» рассказали в пресс-службе Детской городской больницы №5.

Ребёнок находится в отделении анестезиологии и реанимации. Его состояние врачи оценивают как крайне тяжёлое.

Пожар на Софийской улице, 34/2, случился днём 14 января. Первые подразделения прибыли на место в течение восьми минут. К этому времени молодая женщина с ребёнком на руках уже выпрыгнула с восьмого этажа, спасаясь от огня. 22-летняя мать с переломами попала в реанимацию, её ребёнок — тоже.