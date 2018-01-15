В декабре россияне взяли рекордное число микрозаймов

Рекордное число микрозаймов за последние 10 лет взяли россияне в декабре 2017 года. Такие данные 15 января приводят компания «Домашние деньги» и бюро кредитных историй «Эквифакс».

Всего за прошлый месяц микрофинансовые организации выдали более 2,1 млн займов на общую сумму 24 млрд рублей. Это не только на 10% больше, чем за аналогичный период 2016 года, но и самый большой показатель за последние несколько лет.

Согласно опросу заемщиков, 45% от взятой в долг суммы россияне потратили на подарки, 40% - на новогодний стол, а 15% – на развлечения в период каникул.

Всего в минувшем году микрофинансовые организации выдали порядка 21,5 млн займов против 19 млн в 2016 году. На них приходится половина рынка беззалогового кредитования.

Банки также отмечают рост спроса на кредиты. Так, розничный кредитный портфель Сбербанка за минувший год увеличился на 13,6% – до 4,925 трлн рублей. Декабрь стал самым результативным месяцем: объем выданных розничных кредитов превысил 270 млрд рублей, исторический максимум превышен и по жилищным, и по потребительским кредитам.

ВТБ предварительно оценивал рост выдачи потребкредитов в 2017 году на 30%.