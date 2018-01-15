ФПК планирует запустить двухэтажные поезда в десять городов

Федеральная пассажирская компания (ФПК, дочерняя компания РЖД) намерена запустить в 2019-2020 годы двухэтажные поезда на десятке новых маршрутов. Об этом 15 января заявил генеральный директор компании Петр Иванов.

«В 2019-2020 году планируется запустить двухэтажные поезда из Москвы в города: Петрозаводск, Мурманск, Чебоксары, Йошкар-Ола, Казань, Ульяновск, Тольятти, Уфа, Оренбург, Пенза. И с 2021 по 2022 год еще девять маршрутов», – цитирует Иванова RNS.

По словам Иванова, потребность в двухэтажных вагонах до 2022 года составляет до тысячи штук. В этом году в зависимости от пассажиропотока двухэтажные вагоны могут поставить на направление Москва – Ижевск, отметил он.

Также он рассказал о планах ФПК увеличить закупку вагонов в 1,5 раза. В текущем году компания планирует закупить 686 вагонов Тверского вагоностроительного завода (ТВЗ) ВЗ и 10 «Ласточек».

Кроме того, ФПК запустит услугу сопровождения ребенка проводником в поезде, а также обеспечит доступ в Интернет во всех фирменных поездах.