Число пострадавших при драке с ножами в пермской школе выросло до 15

После драки на ножах в пермской школе госпитализировали 12 человек, всего известно о 15 пострадавших. Об этом сообщает пресс-служба краевого минздрава.

«Женщина (учитель) и двое молодых людей 15-16 лет в тяжелом состоянии направлены в городскую клиническую больницу №4. На данный момент им уже проводятся операции. Ещё 9 пострадавших детей уже осмотрены врачами, обнаружены поверхностные травмы, они направлены в Детскую краевую клиническую больницу. Вся необходимая помощь им оказывается», — пояснили в ведомстве.

Для расследования инцидента в Пермский край направлены сотрудники центрального аппарата МВД России.

О нападении на школу в Перми стало известно утром 15 января. Двое учащихся с ножами ворвались в класс и утроили резню. По версии СМИ, во время атаки между нападавшими случился конфликт, и они уже между собой начали выяснять отношения с помощью холодного оружия. В итоге оба получили серьёзные ранения. Вероятно, подростки являлись поклонниками американских сверстников, совершивших массовое убийство в школе «Колумбайн» в 1999 году.