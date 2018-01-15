Московское речное пароходство продает «яхту Сталина»

Московское речное пароходство (МРП) продает теплоход «Максим Горький». За построенное в 1934 году судно, известное как «яхта Сталина», рассчитывают выручить 20 миллионов рублей.

О продаже 15 января пишет «Коммерсант» со ссылкой на гендиректора МРП Константина Анисимова. По его словам, переговоры ведутся с Азербайджанским каспийским морским пароходством и администрацией Нижнего Новгорода. Решение выставить судно на торги приняли из-за слишком высокой стоимости его эксплуатации.

В администрации Нижнего Новгорода изданию заявили, что не собираются покупать теплоход, он рассматривался как одна из точек музейно-туристического проекта. В Азербайджанском каспийском морском пароходстве на запрос пока не ответили.

«Максим Горький» был построен на нижегородской верфи «Красное Сормово» в 1934 году как личный теплоход Иосифа Сталина. В разные годы на судне отдыхали советские руководители, в том числе Вячеслав Молотов, Никита Хрущев и Леонид Брежнев.

В начале 2000-х годов на «Максиме Горьком» отреставрировали внутренние помещения, а также заменили двигатель и систему навигации. Некоторое время после этого судно использовалось как прогулочное. С 2014 года на борту «Максима Горького» работает ресторан.