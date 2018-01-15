Лавров сообщил, что США планируют разместить оружие в космосе

США сохраняют планы по размещению оружия в космосе. Об этом 15 января сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2017 году.

«США продолжают вынашивать планы милитаризации космоса, в смысле размещения оружия в космическом пространстве, что, конечно, придаст проблемам международной безопасности очень негативные, новые, дополнительные измерения», – цитирует Лаврова RNS.

Министр отметил, что Россия и Китай ранее внесли на рассмотрение ООН проект договора о неразмещении оружия в космосе, но из-за позиции США договор не начал обсуждаться.