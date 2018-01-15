Петербуржец, спустивший своего знакомого с лестницы, получил 6 лет строгого режима

На шесть лет в колонию строгого режима отправили петербуржца, столкнувшего своего знакомого с лестницы. Полученные потерпевшим травмы стали смертельными.

Как сообщили «Фонтанке» 15 января в пресс-службе судов Северной столицы, приговор огласил Красносельский районный суд. Сергей Лебедев, будучи в нетрезвом состоянии, повздорил со своим знакомым на лестничной площадке дома на улице Тамбасова и в ходе ссоры толкнул оппонента. Тот скатился вниз, после чего получил от злоумышленника еще не менее восьми ударов руками и ногами. От этих телесных повреждений избитый скончался на месте происшествия. Как сообщала «Фонтанка», это произошло 27 июля 2017 года.

В ходе следствия Лебедев признал свою вину, но на суде отказался от своих слов, заявив, что его избивали и пытали оперативные сотрудники. Однако показания свидетелей и видеозаписи с камер наблюдения в подъезде убедили суд в виновности фигуранта.

В итоге Лебедев признан виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, удовлетворены гражданские иски в счет компенсации морального и материального вреда на 1 млн рублей.