В Шушарах пятилетний ребенок провалился в канализационный люк

Ребёнок провалился люк в посёлке Шушары. Об этом 15 января сообщила прокуратура Пушкинского района Петербурга, добавив, что организовала проверку по факту.

По предварительным данным, инцидент произошёл 14 января во второй половине дня на Новгородском проспекте. Выбраться из ямы пятилетнему ребенку помогли его родители. Они же обратились с заявлением в прокуратуру.

Сейчас ведомство выясняет, кому принадлежит канализационный люк, а также кто отвечал за за его эксплуатацию. По результатам проверки будет решён вопрос о применении мер прокурорского реагирования.

Ранее на рекордное количество краж канализационных люков пожаловались ГУП «Водоканал» и ГУП «ТЭК». По данным первого, в течение 2017 года с городских улиц пропало 640 крышек люков, что почти в два раза больше, чем в 2016-м году. У второго похитили 230 крышек — это десятикратный рост за год.