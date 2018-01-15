Олимпийская чемпионка по биатлону назвала «катастрофой» результаты сборной России

Трёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова оценила результаты сборной России на пятом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге. Выступление она назвала «катастрофой» и выразила сомнение, что к Олимпиаде получится улучшить результаты.

«Это катастрофа. В эстафетных гонках на Олимпиаде можем иметь медали, а в личных — не знаю, там катастрофа. Полагаю, что и с Татьяной Акимовой результаты бы не улучшились. Мне кажется, дело не в травме. У Дарьи Виролайнен худшая стрельба на «стойке»? Екатерине Юрловой-Перхт мы можем простить, а Виролайнен — нет?» — цитирует Резцову «Газета.ру» со ссылкой на «Советский спорт».

Также олимпийская чемпионка поделилась мнением о системе подготовки россиян.

«К Олимпиаде-2018 компоненты мы не подтянем. Мне кажется, нарушена вся система, начиная с летней подготовки. Почему канадка Розанна Кроуфорд обходит россиянок, надо спрашивать у наших тренеров. Проблемы наблюдаются это четырехлетие. Мы выбирали президентом Союза биатлонистов России (СБР) Александра Кравцова и надеялись, что будет лучше, но он не оправдал надежд. За технику у нас отвечает Михаил Девятьяров, олимпийский чемпион, но он никогда не бегал коньковым стилем. Зачем мы взяли его готовить биатлонистов?» – подытожила Резцова.

Финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен одержала победу в масс-старте на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге. Лучшей из россиянок стала Екатерина Юрлова-Перхт, которая финишировала на 22-м месте.