СК: Драку на ножах в пермской школе устроили подростки

С ножами в пермскую школу с утра 15 января ворвались подростки. По информации Следственного комитета Пермского края, конфликт, пытаясь предотвратить который получили ножевые ранения девять человек, произошёл между двумя школьниками. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц».

«Учебная деятельность в школе приостановлена, все ученики и педагогический состав эвакуированы. Раненые госпитализированы в медицинские учреждения, их количество и состояние здоровья уточняется. Подозреваемые задержаны, в ближайшее время они будут допрошены», — рассказали в Следственном комитете.

СМИ сообщают, что нападавшими, предположительно, являются двое 16-летних учащихся этой школы. Один из них во «ВКонтакте» подписан на паблик, посвящённый массовому убийству в американской школе «Колумбайн» в 1999 году, которое совершили двое подростков. Мотивом же преступления в Перми могла стать месть за оскорбления в социальных сетях. Официально эта информация, впрочем, пока не подтверждена.

В результате нападения на 127 школу в Перми пострадали восемь учеников и учитель. В момент ЧП в школе находилось 743 человека, из них 698 детей и 45 взрослых, в настоящее время все эвакуированы.