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15.01.2018 10:45

Волонтёры ГАООРДИ подарили праздник более 200 детям-инвалидам

Санкт-Петербургская ассоциация общественных объединений родителей детей-инвалидов «ГАООРДИ» провела акцию «Домашние новогодние поздравления детей-инвалидов, не выходящих из дома». Благодаря волонтёрам более двухсот ребятишек, которые по состоянию здоровья не могут выходить из дома, получили подарки и поздравления с Новым годом.

Как рассказали в организации, с 25 декабря 2017 по 13 января 2018 года волонтёры в костюмах Деда Мороза и Снегурочки посещали семьи, в которых есть дети с инвалидностью. В силу проблем со здоровьем, ребята крайне редко покидают квартиру, по этой причине они не могли посетить праздничные мероприятия.

«Сказочные герои поздравили детей с Новым годом, подарили им долгожданные подарки, провели интерактивно-развлекательную программу для всей семьи, и привнесли в каждый дом праздничное настроение. Ребята смогли рассказать стихотворение Деду Морозу, поделиться своими секретами и поведать о самых заветных мечтах», – рассказала начальник организационного отдела ассоциации ГАООРДИ Анастасия Пилькевич.

Всего в новогодней благотворительной кампании приняли участие 57 волонтёров. За это время они поздравили 237 детей.


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Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

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