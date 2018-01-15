Волонтёры ГАООРДИ подарили праздник более 200 детям-инвалидам

Санкт-Петербургская ассоциация общественных объединений родителей детей-инвалидов «ГАООРДИ» провела акцию «Домашние новогодние поздравления детей-инвалидов, не выходящих из дома». Благодаря волонтёрам более двухсот ребятишек, которые по состоянию здоровья не могут выходить из дома, получили подарки и поздравления с Новым годом.

Как рассказали в организации, с 25 декабря 2017 по 13 января 2018 года волонтёры в костюмах Деда Мороза и Снегурочки посещали семьи, в которых есть дети с инвалидностью. В силу проблем со здоровьем, ребята крайне редко покидают квартиру, по этой причине они не могли посетить праздничные мероприятия.

«Сказочные герои поздравили детей с Новым годом, подарили им долгожданные подарки, провели интерактивно-развлекательную программу для всей семьи, и привнесли в каждый дом праздничное настроение. Ребята смогли рассказать стихотворение Деду Морозу, поделиться своими секретами и поведать о самых заветных мечтах», – рассказала начальник организационного отдела ассоциации ГАООРДИ Анастасия Пилькевич.

Всего в новогодней благотворительной кампании приняли участие 57 волонтёров. За это время они поздравили 237 детей.