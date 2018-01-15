Жительницу Купчино с детьми задержали при попытке вернуть iPhone владельцу за 15 тысяч

Житель Петербурга не оценил заботы женщины, предложившей вернуть ему утерянный iPhone за определенную плату. В результате в Купчино задержали не только обещавшую гаджет, но и двоих ее детей.

Как стало известно «Фонтанке», около шести вечера 14 января в полицию позвонил 30-летний местный житель и попросил привлечь к уголовной ответственности неизвестного собеседника, который позвонил заявителю несколькими часами ранее. Аноним оказался осведомлен о том, что некоторое время назад горожанин потерял золотистый iPhone 6Х и переживает по этому поводу. «Доброжелатель» заявил, что готов вернуть гаджет, но не безвозмездно — за 15 тысяч рублей (притом что цена на этот смартфон начинается от 25 тысяч).

В результате на встречу, которую на 19 часов назначили недалеко от выхода со станции метро «Купчино», петербуржец пришел вместе с полицией. Сотрудники правоохранительных органов задержали женщину — 36-летнюю жительницу Фрунзенского района. Да не одну — с детьми, сыновьями 2005 года рождения. Мальчиков женщина зачем-то взяла с собой на «сделку».