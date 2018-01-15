Вместе весело шагать по отходам

Бизнесмены Петербурга и Ленобласти будут учиться делить 10 млрд рублей рынка обращения с отходами. Альянсы или стычки ждут мегабанкира Савельева, бизнес-тяжеловеса Ебралидзе, "мусорного короля" Язева и сына главы Совфеда Матвиенко. 47news предлагает взглянуть на комбинации.

Годовой мусорооборот Петербурга оценивают в диапазоне от 5 до 10 миллиардов рублей. Ленобласти – от 800 миллионов до 1,5 миллиарда рублей в год. Примечательно – рентабельность оператора может достигать 30 и даже 50 процентов.

В наступившем году экономики Петербурга и Ленобласти как минимум на пять следующих лет получат операторов по обращению с отходами. И это поменяет правила игры отрасли.

Связка двух субъектов диктует специфические правила – под 90% всех отходов производит именно Петербург, а абсолютно все полигоны расположены в области. Так что по большому счёту эффективных форм взаимодействия между операторами двух регионов тоже только две: альянс или монополия.

Понятная область

Главным претендентом на региональное операторство здесь выступает областная Управляющая компания по обращению с отходами. Она имеет четыре собственных полигона и пока на 25% принадлежит правительству Ленобласти. Три четверти же компании с прошлого года стали активами структур, близких к владельцу крупнейшего городского банка "Санкт-Петербург" Александру Савельеву. В том, что в конкурсе на право зваться оператором победит именно она, из знакомых с ситуацией мало кто сомневается. Лишь скажем, что Банк "Санкт-Петербург" не один из многих, а крупнейший региональный банк России, по числу клиентов уступающий в наших регионах лишь Сбербанку, читай, государству.

Второй претендент — владелец крупного действующего полигона "Новый Свет" в Гатчинском районе, бизнесмен Анатолий Язев, кто известен непростыми связями на уровне правительства Петербурга и Москвы, равно как и трудностью ведения с ним переговоров для обычных коммерсантов.

За третьего игрока мы еще недавно принимали совладельца компании Fort Group, а ныне депутата Госдумы Борис Пайкина. Недавно связанные с ним структуры приобрели волосовский полигон "Профспецтранс", а также интересуются возможностью строительства нового большого полигона в Тосненском районе. Однако опрошенные 47news специалисты рынка уверены, что Пайкин, лишь недавно зайдя на этот рынок, на этот раз не будет претендовать на операторство, а постарается добиться выгодных условий для ведения собственного бизнеса с избранным претендентом. То есть его амбиции – субподрядные.

Неясный город

В Санкт-Петербурге всё сложнее — по словам специалистов, образ единого претендента здесь даже близко не определен. Кроме того, вероятно, что в Петербурге появятся сразу несколько региональных операторов. Скорее всего, два — один на юге, а другой на севере мегаполиса.

К основным кандидатам и здесь относится все тот же Анатолий Язев, владеющий помимо полигона "Новый Свет" крупным мусорным перевозчиком ОАО "Автопарк №1 спецтранс". Сразу скажем — сочетание, при котором компания имеет и сбор-перевозку отходов, и собственный полигон, для этого бизнеса считается оптимальным. Так, существенное превышение нормативов, указанных в территориальной схеме над реальным количеством образующихся отходов, позволяет получить дополнительную рентабельность до 30%. Ведь свой полигон и свой перевозчик всегда договорятся и покажут соответствующие цифры.

Второй возможный кандидат — бизнес-тяжеловес Александр Ебралидзе, собиравшийся построить новый мусороперерабатывающий завод на Волхонском шоссе, стоимостью 4,5 миллиарда рублей. Из-за ощутимого протеста депутатов городского ЗакСа от места размещения завода пока отказались, однако сам проект закрытым не считается.

Мусороперерабатывающий завод "МПБО-2" во всеволожском Янино принадлежит властям города, но также считается зоной интересов Ебралидзе.

К зоне его же интересов относят и второй по значению "Автопарк №6 спецтранс". А ещё один городской мусороперевозчик – "Автопарк №7 спецтранс" контролировался структурами Савельева до конца 2016 года, когда был продан Сергею Матвиенко – сыну экс-губернатора Петербурга, а ныне председателя Совфеда РФ Валентины Матвиенко. По данным 47news, представители данных структур рассматривают возможность совместного выступления на мусорном фронте.

"В области все вполне понятно, а вот весь город шепчется в кулуарных переговорах. Но четких контуров пока нет – не видно решительной силы, которая даст понимание, как оно будет. Хотя Петербург такой, в последний момент может появиться новая интрига",- поделился мнением руководитель одной из профильных компаний.

Пасьянс

Осталось оценить вероятные расклады. Если говорить о монополии, то в случае банкира Савельева она выглядит в сочетании контроля над областной УК и одной из компаний, ставшей городским оператором. Предположим – Спецтрансом 6. Конечно, одного собственного перевозчика для полного обеспечения контроля за потоком городских отходов будет мало, но региональный оператор имеет существенные возможности для маневра. Дело в том, что, судя по примеру других регионов страны, аванс от государства он может получить в начале года, а вот сами услуги оплачивает уже по факту их выполнения. Например, с рассрочкой в 60 дней. То есть он является фактическим распорядителем крупных государственных денег, но будучи частной компанией, не обязан руководствоваться 44-ФЗ о госзакупках и может диктовать подрядчикам свои условия. С учетом того, что оператору никто не мешает заключать договоры с небольшими транспортными компаниями, готовыми идти на серьезный демпинг, рентабельность от работы возрастает ещё до 20%. Так и получаются те самые солидные 50% рентабельности.

Если собеседники корреспондента 47news правы, то теоретически к монополии Савельева можно будет присоединить и завод "МПБО-2". То есть одного из весьма вероятных претендентов на статус оператора в городе. Ну, а альянс со Спецтрансом 7 Сергея Матвиенко создаст действительно мощнейшую коалицию.

С другой стороны, если структуры Александра Ебралидзе сохранят контроль за "МПБО-2", для этого бизнесмена встанет вопрос о дружбе с каким-либо перевозчиком. Впрочем, на рынке намекают, что как минимум пара небольших компаний-перевозчиков имеют непосредственное отношение к его активам.

Что же касается Анатолия Язева, то, по мнению наших собеседников, у его Спецтранса 1 есть шанс стать оператором на юге Петербурга, что позволит удобно продолжать возить отходы на свой полигон "Новый Свет" и на обустроенный поблизости комплекс по мусоропереработке. Но говорить о монополии в данном случае не приходится. Что же касается союзов, то, как мы уже писали, Язев считается в этих вопросах непреклонным.

Артем Шалякин, 47news

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