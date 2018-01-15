В Перми задержали подозреваемых в нападении на школу

В Перми задержали двоих подозреваемых в нападении на школу №127 на улице Крупской. Об этом 15 января сообщает министерство территориальной безопасности Прикамья.

О личностях задержанных пока ничего не сообщается. Мотивы нападения также неизвестны.

По информации портала 59.ru, злоумышленники вошли в школу не через главный вход, где дежурит охранник. Мужчины зашли через другой вход, дверь им кто-то открыл изнутри.

В результате нападения пострадали восемь учеников и учитель. В момент ЧП в школе находилось 743 человека, из них 698 детей и 45 взрослых, в настоящее время все эвакуированы.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Учебное заведение оцепили.