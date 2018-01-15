«Зенит» не взял Шатова и Дзюбу на сборы

Футбольный клуб «Зенит» начал подготовку ко второй части сезона 2017/18. Как сообщает пресс-служба петербургской команды, сине-бело-голубые 15 января вылетели на тренировочные сборы в Дубай.

Всего главный тренер Роберто Манчини взял с собой 27 футболистов. При этом двум еще совсем недавно твердым игрокам стартового состава – полузащитнику Олегу Шатову и нападающему Артеме Дзюбе – места не нашлось. Полностью состав, отправившийся на двухнедельные сборы в ОАЭ, выглядит так:

вратари – Андрей Лунев, Юрий Лодыгин, Егор Бабурин, Никита Гойло;

защитники – Игорь Смольников, Денис Терентьев, Бранислав Иванович, Миха Мевля, Илья Скроботов, Доменико Кришито, Юрий Жирков, Дмитрий Богаев, Эмануэль Маммана, Никита Каккоев;

полузащитники – Далер Кузяев, Кирилл Капленко, Леандро Паредес, Матиас Краневиттер, Александр Ерохин, Кристиан Нобоа, Дмитрий Плетнев, Эмилиано Ригони;

нападающие – Александр Кокорин, Себастьян Дриусси, Антон Заболотный, Дмитрий Полоз, Андрей Панюков.

В Дубае «Зенит» проведет три товарищеских матча: 22 января команда Манчини встретится с «Копенгагеном», 25 января — со «Славией», 28 января — с «Гуанчжоу Эвергранд».

Напомним, ранее сообщалось, что ряд игроков, в том числе Артем Дзюба и Олег Шатов, скорее всего, уже этой зимой перейдут в другой клуб. Они не устраивают Роберто Манчини. На счету Дзюбы в этом сезоне 24 матча (10 в стартовом составе), среднее игровое время 46 минут, 2 гола, 1 результативная передача. У Шатова 16 матчей (11 в стартовом составе), среднее игровое время 52 минуты, 0 голов, 5 результативных передач.